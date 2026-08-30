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Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс: «Проти нас у матчі з Чорногорією буде все»

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс: «Проти нас у матчі з Чорногорією буде все»
Айнарс Багатскіс очікує важкої гри проти місцевої команди у Подгориці
фото: FIBA

Наставник української команди поділився думками перед важливим виїзним матчем проти Чорногорії

Збірна України провела велике тренування перед матчем другого етапу відбору на Чемпіонат світу 2027 проти Чорногорії, після якого головний тренер Айнарс Багатскіс розповів представникам преси, серед яких був і «Главком», про стан команди, особливості суперника та важливі моменти майбутньої гри в Подгориці.

Про підготовку до матчу з Чорногорією

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс напередодні матчу проти Чорногорії наголосив на необхідності якомога швидше переключитися після поєдинку з Грецією. За його словами, команда має бути готовою до серйозного емоційного та фізичного тиску з боку господарів майданчика. «Ми знаємо, проти кого ми будемо тут грати. Все навколо нас на майданчику буде проти нас, і ми повинні контролювати емоції, залишатися ментально сильними», – зазначив Багатскіс.

Водночас тренер розповів про підготовку команди після складного переїзду до Чорногорії. Після матчу з Грецією українці мали кілька годин на збори та вирушили до Подгориці нічним рейсом. «Вчора був дуже довгий день, і в нас було більше тренування на відновлення від попередньої гри. Сьогодні ми вже мали хороше тренування і зробили хороший обсяг роботи. Але, як я вже казав, ми повинні забути про попередню гру і рухатися далі», – пояснив наставник.

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Про збірну Чорногорії

Говорячи безпосередньо про суперника, Багатскіс не став надавати великого значення поразці Чорногорії від Грузії з різницею у 27 очок. Він наголосив, що господарі майбутньої зустрічі діяли ривками, а сама невдача не повинна впливати на оцінку їхніх можливостей. «Це другорядне. Грузія грала у свій баскетбол, вона грала на емоціях. Чорногорія ривками діяла у тому матчі: вона то поверталася, то відпускала суперників. Але це нічого не значить, бо вони досвідчені і знають, як грати, особливо вдома», – сказав Багатскіс.

Оцінюючи нинішню збірну Чорногорії, тренер також порівняв її з командою, з якою Україна зустрічалася у відборі на Чемпіонат світу 2019 року. За словами Багатскіса, склад і покоління гравців суттєво змінилися. «Це повністю інша команда. Це інше покоління гравців, але всі вони отримали досвід на топ-рівні в Європі, вони знають, як грати. Вони всі мають грати вдома перед трибунами, і це їм солідно допомагатиме», – зазначив наставник. Він додав, що українцям не варто розраховувати на будь-яку допомогу від атмосфери в Подгориці: «Нам не потрібно сподіватися на якусь допомогу з їхнього боку чи підтримку від уболівальників тут, а грати самим».

Говорячи про тренера Чорногорії Звєздана Митровича, український наставник розповів, що добре знає стиль роботи свого колеги за попередніми зустрічами в Єврокубку. «Я грав проти нього у попередні сезони в Єврокубку і знаю, що він любить фізичний баскетбол. Навряд чи він здивує нас тактично, а ось фізичний тиск від його команди буде 100%», – підкреслив Багатскіс.

Про сенсаційні результати відбору

Завершуючи спілкування з пресою, тренер закликав не відволікатися на результати інших матчів відбору. Він визнав, що деякі результати можуть дивувати, але для української команди зараз важливішим є власний виступ. «Для мене це другорядне. Всі мої думки зараз тут: як зробити все найкраще для команди, як знайти шлях, що є найкращим для команди на майданчику», – підсумував Багатскіс.

Нагадаємо, що представники української команди підсумували переможний матч у відобрі на Чемпіонат світу 2027 для синьо-жовтих

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Теги: чемпіонат світу Чорногорія Збірна України баскетбол Айнарс Баґатсікс Звездан Мітровіч

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