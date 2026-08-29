Тренер збірної Греції Спануліс вибухнув на пресконференції після питання журналіста «Главкома»

Розповідаємо з перших вуст усі деталі скандальної ситуації

Учора, 28 серпня, збірна України перемогла збірну Греції у Ризі на Xiaomi Arena з рахунком . Однак уже після матчу у мережі почався скандал, який напряму з грою не пов'язаний. Про це з місця подій повідомляє «Главком».

Емоції грецького тренера

Традиційно після завершення матчу проходять пресконференції за участю тренерів та гравців обох команд. За процедурою першими з журналістами спілкуються представники команди-гостей. Цього разу ними були греки, які залишили майданчик із поразкою. На пресконференцію від грецької сторони прийшли головний тренер Василіс Спануліс та бігмен Константінос Мітоглу.

Від самого початку зустрічі з журналістами було помітно, що представники Греції залишилися вкрай незадоволеними результатом. Під час вступних слів Спануліс та Мітоглу досить стримано, але відверто говорили про те, що саме не вдалося їхній команді у матчі проти України.

Після цього розпочалася традиційна сесія запитань та відповідей. Однак цього разу виникла доволі незвична ситуація: ніхто з присутніх журналістів не наважився поставити грекам запитання. Побачивши це, журналіст «Главкома» вирішив скористатися можливістю та поставити свої запитання обом представникам грецької збірної – спочатку Спанулісу, а потім Мітоглу.

На перше запитання головний тренер Греції відреагував спокійно, хоча його відповідь фактично не стосувалася того, про що його запитували. Ймовірно, головну роль тут міг відіграти мовний бар'єр, адже запитання ставилося англійською, як і проходила значна частина спілкування.

Однак друге запитання, адресоване вже Мітоглу, викликало значно бурхливішу реакцію. Журналіст поцікавився: «Чому після дуже успішної першої чверті ви по ходу матчу дещо просіли в плані результативності?» Мітоглу почав формулювати відповідь, однак Спануліс фактично не дав йому завершити. Наставник Греції втрутився в розмову та чітко показав, що йому не сподобалося саме формулювання питання. На думку Спануліса, акцент на результативності окремих гравців не відповідав суті командної гри.

«Що ви питаєте його? Баскетбол – це командна гра. Нам начхати на очки», – емоційно відреагував головний тренер Греції.

Реакція іноземних медіа

Цей епізод не залишився непоміченим і після завершення пресконференції. Ситуація отримала розголос у європейських баскетбольних медіа, зокрема з'явилася на сторінці одного з найбільших видань EuroHoops.

Greece coach Vassilis Spanoulis didn't like a question about Dinos Mitoglou's performance in the loss to Ukraine



"This is a bad question"#FIBAWC #StepItUp pic.twitter.com/Fyn1curaBQ — Eurohoops (@Eurohoopsnet) — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 28, 2026

Окремо на ситуацію відреагував і коментатор матчу Україна – Греція, відомий баскетбольний журналіст Олександр Прошута. Він визнав, що саме запитання могло бути невдалим, однак звернув увагу на контекст, у якому воно прозвучало.

«Так, питання було погане. Але його ставив молодший журналіст. Наші старші журналісти зараз перебувають в окопах. І пану Спанулісу було б добре про це знати», – зазначив Прошута.

Нагадаємо, що Багатскіс та Лукашов підсумували перемогу України над Грецією.