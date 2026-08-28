Андрій Войналович про гру проти Греції: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед»

Андрій Войналович набрав 11 очок у матчі проти греків, увійшовши до когорти найрезультативніших українців у цьому матчі

Форвард збірної України розповів про важливість матчу з Грецією

Після завершення матчу з Грецією Главком взяв коментар в гравця збірної України Андрія Войналовича, який став однією з помітних фігур зустрічі в Ризі.

Вітаю вас із перемогою. Дуже емоційний і водночас упевнений матч для України, адже лише двічі ми дозволяли грекам виходити вперед. Наскільки цей матч був важливим для нашої команди?

Це був дуже важливий матч для нас, тому що в нас є дуже великий шанс потрапити на Чемпіонат світу. А ми цього хочемо, тому що пропустили останній Євробаскет. Для нас це дуже важливо. Та й, у принципі, для України, тому що востаннє ми були на чемпіонаті світу у 2014 році.

Ви сьогодні також стали одним із найкращих скорерів команди: набрали 11 очок і забили два дуже гарні триочкові поспіль. Як оціните цю гру для себе?

Насправді останні декілька ігор були не дуже вдалими для мене. Тому зараз можу сказати собі: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед».

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Загалом сьогодні в нашої команди пішли триочкові. У першій половині з ними було трохи складніше, а в другій уже почали забивати, реалізувавши близько десяти дальніх кидків. Чи допомагало і вам це відчути впевненість?

Звісно, кожен триочковий кидок від наших хлопців – це гарний заряд для нашого захисту чи нападу.

Сьогодні у вас також була роль захищатися проти великих, зокрема проти братів Адетокунбо, які є кремезними та атлетичними. Як оціните цей досвід?

Так, як ви сказали, хлопці дуже фізично розвинені, атлетичні. Усі знають це прізвище – Адетокунбо. Тому для мене було одне задоволення грати проти них.

Нас за три дні чекає матч із Чорногорією. Чи вже розбирали ви з командою цього суперника, чи будете робити це в наступні дні?

Ми вже будемо цілеспрямовано готуватися до них завтра, тому що зараз після гри, о третій ночі, ми вже вилітаємо до Чорногорії. Будемо готуватися та теж вигравати.

Нагадаємо, що В'ячеслав Бобров після матчу з Грецією розповів, чи треба збірній Україні натуралізований гравець.