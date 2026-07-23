Квартет учасників Чемпіонату світу 2026 накинув оком на одного тренера – журналіст

На досвідченого фахівця виник неабиякий попит

Колишній керманич збірної Тунісу Ерве Ренар потрапив до сфери зацікавлень низки національних команд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Санті Ауна.

Французький тренер нібито став пріоритетним кандидатом для футбольних асоціації ПАР, Республіки Корея та Сенегалу. Також моніторить ситуацію навколо Ренара й Алжирська федерація футболу. Тамтешні функціонери звернуться до нього в разі відставки Владіміра Петковіча.

На Чемпіонаті світу 2026 Ренар екстрено очолив Туніс після першого туру групового етапу. Змінити турнірні перспективи «Карфагенських орлів» француз не зумів. Після фіаско зі збірною Швеції (1:5) тунісці поступилися Японії (0:4) та Нідерландам (1:3).

Чим відомий Ерве Ренар

Уродженець курортного містечка Екс-ле-Бен, ігрову кар'єру провів у «Канні» та скромніших французьких колективах. Тренерську діяльність розпочав у 1999 році з тамтешнього «Драгіньяна».

Пізніше тренував англійський «Кембридж», в'єтнамський «Намдінь», «Шербур» на батьківщині. З 2008 року здебільшого працював зі збірними. Спершу тренував Замбію, з якою в другий період тріумфував на Кубку африканських націй-2012.

Також працював зі збірною Анголи, УСМ «Алжиром», французьким «Сошо», збірною Кот-д'Івуару (виграв КАН-2015), французьким «Ліллем», Марокко та жіночою збірною Франції. Збірну Саудівської Аравії вперше очолив у 2019 році та повіз команду на ЧС-2022. Там «зелені» завдали сенсаційної поразки майбутнім чемпіонам світу аргентинцям (2:1), але не вийшли з групи. Вдруге працював із аравійцями в 2024-2026 роках.

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.