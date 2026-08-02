Мудрик приєднається до «Челсі» в турне Азією

Українець повернеться до обойми англійського гранда

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик вирушить у табір команди в Гонконзі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Сині» готуються до нового сезону в Південно-Східній Азії. На підопічних Хабі Алонсо чекають спаринги, зокрема з італійськими грандами. З туринським «Ювентусом» лондонці зустрінуться 5 серпня, а з «Міланом» – 8 серпня.

Тренерський штаб «Челсі» оцінить кондиції Мудрика. Він був усунений від футболу через позитивний тест на допінг. Днями Футбольна асоціація Англії закрила провадження щодо українця та дозволила вінгеру відновити виступи.

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.