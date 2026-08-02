Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мудрик приєднається до «Челсі» в турне Азією

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мудрик приєднається до «Челсі» в турне Азією
Михайло Мудрик матиме шанс показати себе новому тренеру
фото: EFE

Українець повернеться до обойми англійського гранда

Вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик вирушить у табір команди в Гонконзі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Сині» готуються до нового сезону в Південно-Східній Азії. На підопічних Хабі Алонсо чекають спаринги, зокрема з італійськими грандами. З туринським «Ювентусом» лондонці зустрінуться 5 серпня, а з «Міланом» – 8 серпня.

Тренерський штаб «Челсі» оцінить кондиції Мудрика. Він був усунений від футболу через позитивний тест на допінг. Днями Футбольна асоціація Англії закрила провадження щодо українця та дозволила вінгеру відновити виступи.

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Челсі Михайло Мудрик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денні Велбек підписав з «Челсі» дворічний контракт
«Челсі» несподівано підписав досвідченого форварда
Вчора, 20:23
Михайло Мудрик повинен вирішити, чи залишатися в «Челсі»
Мудрик після скасування дискваліфікації може залишити «Челсі» і піти в оренду
Вчора, 17:57
Михайло Мудрик отримав підтримку від головного тренера «Челсі» Хабі Алонсо
Головний тренер «Челсі» відреагував на скасування дискваліфікації Мудрика
Вчора, 16:55
«Сині» відбулись переляком і втратою солідної суми
«Челсі» отримав покарання за порушення часів Абрамовіча
31 липня, 17:58
Михайло Мудрик у таборі збірної України
Мудрик відреагував на несподіване завершення дискваліфікації
31 липня, 18:59
Михайло Мудрик повернеться на поле в новому сезоні
Мудрик офіційно отримав дозвіл на повернення у футбол
31 липня, 18:14
Максанс Лакруа змінив прописку в межах Лондона
«Челсі» оформив трансфер півфіналіста Чемпіонату світу 2026
30 липня, 15:22
Алехандро Гарначо перебрався під крило Унаї Емері
«Челсі» позбувся коштовного новачка з минулого літа
23 липня, 17:29
Андрей Сантос за крок від переїзду на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» узгодив перехід півзахисника «Челсі»
8 липня, 19:52

Новини

Зворушливий жест. Чемпіон світу дозволив листоноші приміряти золоту медаль
Зворушливий жест. Чемпіон світу дозволив листоноші приміряти золоту медаль
Мудрик приєднається до «Челсі» в турне Азією
Мудрик приєднається до «Челсі» в турне Азією
«Крузейро» зібрався повернути на батьківщину бразильця «Шахтаря» – інсайдер
«Крузейро» зібрався повернути на батьківщину бразильця «Шахтаря» – інсайдер
Скандал щодо продажу прав на Чемпіонат світу: президент ФІФА хотів отримувати $30 млн в рік
Скандал щодо продажу прав на Чемпіонат світу: президент ФІФА хотів отримувати $30 млн в рік
«Полісся» стартувало в Прем'єр-лізі з непростої перемоги над «Чорноморцем»
«Полісся» стартувало в Прем'єр-лізі з непростої перемоги над «Чорноморцем»
Моторошна аварія зупинила гонку японської автосерії Super GT
Моторошна аварія зупинила гонку японської автосерії Super GT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
64K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
54K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua