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ФК «Харків» посилився нападником «Кривбаса»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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ФК «Харків» посилився нападником «Кривбаса»
Карлос Парако – новачок харківського клубу
фото: ФК Харків

Карлос Парако підписав контракт на три роки

ФК «Харків» оголосив про підписання контракту з форвардом Карлосом Парако. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу харківського клубу.

Контракт 22-річного венесуельця із клубом підписано на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Парако гратиме у новій команді під 10-м номером. Раніше ЗМІ писали, що сума трансферу складе близько 1-1,5 млн євро.

Парако виступав за «Кривбас» із липня 2025 року. Минулого сезону він провів 30 матчів, забив 8 голів і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн. євро.

Раніше ФК «Харків» підписав із київського «Динамо» півзахисника Олександра Яцика. Хавбек підписав із командою Младена Бартуловіча контракт на чотири роки. Його трансфер коштував «Харкову» орієнтовно 2,5 млн євро. У новій команді Яцик виступатиме під 8-м номером.

«Багряно-золоті» стануть третім клубом для українця на дорослому рівні. Окрім рідного «Динамо», він також захищав кольори луганської «Зорі» на правах оренди. Там півзахисник відіграв два сезони.

Яцик у кампанії 2025/26 зіграв 27 матчів за столичний гранд в усіх турнірах. До свого активу він записав три голи. До структури «біло-синіх» хавбек потрапив старшокласником із академії київської «Оболоні».

Нагадаємо, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Теги: Харків НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст 1925» ФК «Кривбас»

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