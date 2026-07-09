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«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках
Денис Попов знову випав із обойми Ігоря Костюка
фото: ФК «Динамо»

Українець надовго потрапив у лазарет вітчизняного гранда

Центрбек київського «Динамо» Денис Попов переніс операцію у Києві та пропустить стартовий відрізок нового сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Оборонець зазнав травми під час тренувальних зборів «біло-синіх». У вихованця «Динамо» діагностували серйозне ушкодження коліна. За прогнозами лікарів, Попов не повернеться до тренувань щонайменше до жовтня.

Столичний гранд не вніс оборонця у заявку на кваліфікацію Ліги Європи. У першому раунді «Динамо» зустрінеться з «Універсітатею» з румунського Клужа-Напоки. Матчі відбудуться 9 липня і 16 липня.

Попов у минулій кампанії провів лише 22 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Центрбек кілька разів випадав із обойми «біло-синіх» через різноманітні ушкодження.

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Денис Попов УПЛ

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