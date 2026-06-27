Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог

Дідьє Дешам пропустив історичний матч через сімейні проблеми

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам здобув 17-ту перемогу на чемпіонатах світу, оновивши рекорд за цим показником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний портал Squawka.

В історичному рейтингу 57-річний фахівець випередив досягнення німця Гельмута Шена, який зі збірною Німеччини здобув 16 перемог на чемпіонатах світу. На третьому місці бразилець Луїс Феліпе Сколарі, який переміг в 14 матчах і здобув чемпіонський титул у 2002 році.

Дідьє Дешам очолює «Ле Бльо» з 2012 року. За цей час він привів збірну Франції до золотих медалей на Чемпіонаті світу 2018 року та вивів команду у фінал мундіалю 2022 року. Зазначимо, що Дешам має вражаючий відсоток перемог збірної Франції на чемпіонатах світу – 77,3%.

У матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2026 Франція розгромила Норвегію з рахунком 4:1. Хет-триком відзначився форвард ПСЖ Усман Дембеле, а ще один гол на рахунку його одноклубника Дезіре Дуе. Дешам не був присутнім на матчі з Норвегією через смерть матері. На тренерській лаві його замінив асистент Гі Стефан.

Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

Мексика

Південна Африка

Швейцарія

Канада

Бразилія

Марокко

США

Німеччина

Кот-д'Івуар

Франція

Норвегія

Аргентина

Колумбія

Боснія та Герцеговина

Еквадор

Нідерланди

Японія

Швеція

Австралія

Бельгія

Єгипет

Іспанія

Кабо-Верде

Норвегія

Сенегал

Португалія

Англія

Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

Німеччина – Парагвай

Франція – Швеція

Південна Африка – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Кот-д'Івуар – Норвегія

Аргентина – Кабо-Верде

Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.