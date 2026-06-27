Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог
Дідьє Дешам пропустив історичний матч через сімейні проблеми
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам здобув 17-ту перемогу на чемпіонатах світу, оновивши рекорд за цим показником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний портал Squawka.
В історичному рейтингу 57-річний фахівець випередив досягнення німця Гельмута Шена, який зі збірною Німеччини здобув 16 перемог на чемпіонатах світу. На третьому місці бразилець Луїс Феліпе Сколарі, який переміг в 14 матчах і здобув чемпіонський титул у 2002 році.
Дідьє Дешам очолює «Ле Бльо» з 2012 року. За цей час він привів збірну Франції до золотих медалей на Чемпіонаті світу 2018 року та вивів команду у фінал мундіалю 2022 року. Зазначимо, що Дешам має вражаючий відсоток перемог збірної Франції на чемпіонатах світу – 77,3%.
У матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2026 Франція розгромила Норвегію з рахунком 4:1. Хет-триком відзначився форвард ПСЖ Усман Дембеле, а ще один гол на рахунку його одноклубника Дезіре Дуе. Дешам не був присутнім на матчі з Норвегією через смерть матері. На тренерській лаві його замінив асистент Гі Стефан.
Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Мексика
- Південна Африка
- Швейцарія
- Канада
- Бразилія
- Марокко
- США
- Німеччина
- Кот-д'Івуар
- Франція
- Норвегія
- Аргентина
- Колумбія
- Боснія та Герцеговина
- Еквадор
- Нідерланди
- Японія
- Швеція
- Австралія
- Бельгія
- Єгипет
- Іспанія
- Кабо-Верде
- Норвегія
- Сенегал
- Португалія
- Англія
- Гана
На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Німеччина – Парагвай
- Франція – Швеція
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
- Кот-д'Івуар – Норвегія
- Аргентина – Кабо-Верде
- Австралія – Єгипет
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
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