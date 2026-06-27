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Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог
Дідьє Дешам виграв 17 матчів на чемпіонатах світу у якості тренера збірної Франції
фото: Getty Images

Дідьє Дешам пропустив історичний матч через сімейні проблеми

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам здобув 17-ту перемогу на чемпіонатах світу, оновивши рекорд за цим показником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний портал Squawka.

В історичному рейтингу 57-річний фахівець випередив досягнення німця Гельмута Шена, який зі збірною Німеччини здобув 16 перемог на чемпіонатах світу. На третьому місці бразилець Луїс Феліпе Сколарі, який переміг в 14 матчах і здобув чемпіонський титул у 2002 році.

Дідьє Дешам очолює «Ле Бльо» з 2012 року. За цей час він привів збірну Франції до золотих медалей на Чемпіонаті світу 2018 року та вивів команду у фінал мундіалю 2022 року. Зазначимо, що Дешам має вражаючий відсоток перемог збірної Франції на чемпіонатах світу – 77,3%.

У матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2026 Франція розгромила Норвегію з рахунком 4:1. Хет-триком відзначився форвард ПСЖ Усман Дембеле, а ще один гол на рахунку його одноклубника Дезіре Дуе. Дешам не був присутнім на матчі з Норвегією через смерть матері. На тренерській лаві його замінив асистент Гі Стефан.

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Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Мексика
  • Південна Африка
  • Швейцарія
  • Канада
  • Бразилія
  • Марокко
  • США
  • Німеччина
  • Кот-д'Івуар
  • Франція
  • Норвегія
  • Аргентина
  • Колумбія
  • Боснія та Герцеговина
  • Еквадор
  • Нідерланди
  • Японія
  • Швеція
  • Австралія
  • Бельгія
  • Єгипет
  • Іспанія
  • Кабо-Верде
  • Норвегія
  • Сенегал
  • Португалія
  • Англія
  • Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Німеччина – Парагвай
  • Франція – Швеція
  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія
  • Кот-д'Івуар – Норвегія
  • Аргентина – Кабо-Верде
  • Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

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Теги: Дідьє Дешам ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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