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Стали відомі чотири збірні, які зіграють в 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стали відомі чотири збірні, які зіграють в 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
фото: Getty Images

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня

Визначилися чотири збірні, які зіграють у 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/4 фіналу Чемпіонату світу

  • Марокко
  • Франція
  • Норвегія
  • Англія

Наразі визначилося дві пар 1/4 фіналу світової першості.

1/4 фіналу Чемпіонату світу

  • Марокко – Франція
  • Норвегія – Англія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

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До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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