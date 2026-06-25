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Голи Шотландії допомогли Вінісіусу повторити досягнення Рівалдо та Роналдо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Голи Шотландії допомогли Вінісіусу повторити досягнення Рівалдо та Роналдо
Вінісіус забивав у кожному матчі збірної Бразилії на груповому етапі Чемпоінату світу
фото: Getty Images

Вінісіус долучився до легенд бразильського футболу

Нападник збірної Бразилії з футболу Вінісіус повторити досягнення Рівалдо та Роналдо на чемпіонатах світу. Про це повідомляє «Главком».

Вінісіус Жуніор відзначився забитими голами у матчі третього туру Чемпіонату світу 2026 року з Шотландією.

Вінісіус забивав у кожному матчі збірної Бразилії на груповому етапі турніру – він перший бразилець після Роналдо і Рівалдо, якому вдалося зробити це. 

Бразилія у першому раунді плейоф зустрінеться з другим місцем групи F. На нього претендують усі три команди квартету (Нідерланди, Японія та Швеція), де наразі немає одноосібного лідера. 

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

  1. Аргентина – 15,46%
  2. Франція – 15,06%
  3. Іспанія – 12,48%
  4. Англія – 9,48%
  5. Португалія – 6,71%
  6. Німеччина – 6,60%
  7. Норвегія – 5,42%
  8. Бразилія – 4,56%
  9. Нідерланди – 4,26%
  10. США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу Жуніор Вінісіус Роналдо

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