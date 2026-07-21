ФІФА розслідуватиме сутички на полі одразу по завершенню фіналу Чемпіонату світу

Науель Моліна та Леандро Паредес можуть отримати тривалі дискваліфікації

ФІФА ініціювала розслідування інциденту, який трапився після фінального свистка матчу Чемпіонату світу 2026 між збірними Аргентини та Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Athletic.

Фінальний матч Чемпіонату світу 2026 між Аргентиною та Іспанією завершився перемогою європейського колективу з рахунком 1:0. Одразу після фінального свистка тренерські штаби та представники обох команд зійшлися в сутичці на полі.

Зокрема, в одному з епізодів захисник Аргентини Науель Моліна, ймовірно, вдарив у живіт Родрі, коли іспанці вибігли на поле святкувати перемогу в фіналі. Після цього в центрі поля Леандро Паредес зіткнувся з кількома гравцями Іспанії: схопив Еріка Гарсію за шию та штовхнув Гаві на газон.

Згідно з дисциплінарним кодексом ФІФА, вилучення за насильницьку поведінку передбачає дискваліфікацію щонайменше на три матчі. Хоча існує ймовірність і більш суворішого покарання. Відповідно до цього рішення в організації розпочали дисциплінарне розслідування сутичок, які відбулися за підсумками фінального матчу.

Медіа також спростовують інформацію про вилучення аргентинця Леандро Паредеса після фінального свистка матчу. Дані про червону картку були внесені в інформаційну систему, проте, за даними BBC, гравця насправді не вилучали з поля.

Для збірної Аргентини це не перший випадок, коли футболісти збірної отримують звинувачення в неспортивній поведінці. У 2022 році збірну Аргентини звинуватили у неправомірній поведінці гравців та офіційних осіб після фінального поєдинку. Тоді «альбіселесте» обмежилися фінансовим штрафом і уникнули санкцій проти власних гравців.

Нагадаємо, Аргентина стала рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю вилучень у фіналах. У вирішальному поєдинку мундіалю-2026 червону картку отримав Енцо Фернандес. Хавбек отримав два «гірчичники». На третій доданій арбітром до другого тайму хвилині аргентинці грубо зніс оборонця збірної Іспанії Пау Кубарсі.

Тепер у пасиві національної команди Аргентини три вилучення у фіналах Кубка світу. Попередні дві «альбіселесте» отримали у вирішальному поєдинку Чемпіонату світу 1990. У тому матчі з Німеччиною (0:1) червоні картки отримали оборонець Педро Монсон і форвард Густаво Десотті.