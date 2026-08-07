Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відоме місце України в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стало відоме місце України в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА
«Динамо» здобуло мінімальну перемогу над азербайджанським «Карабахом» у Лізі конференцій
фото: «Динамо»

Хорватія випередила Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА

УЄФА оприлюднила оновлений рейтинг європейських футбольних асоціацій за підсумками чергового єврокубкового тижня. Про це інформує «Главком».

Україна втратила одну позицію та тепер посідає 23-тє місце в таблиці коефіцієнтів, маючи 24,087 бала.

Вчора, 6 серпня, київське «Динамо» здобуло мінімальну перемогу над азербайджанським «Карабахом» у Лізі конференцій. Цей успіх приніс Україні 0,25 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Попри перемогу киян, Україна опустилася на одну сходинку. Причиною став успішніший виступ представників Хорватії, які здобули три перемоги та випередили Україну в рейтингу.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Костюк вірить в камбек столичного гранда
Костюк відшукав позитив у поразці «Динамо» в кваліфікації Ліги Європи
23 липня, 23:58
Фінал Чемпіонату світу 2026 зібрав не лише зірок, а й перших осіб держав
Світові знаменитості на фіналі Чемпіонату світу 2026: кого камери помітили на трибунах
20 липня, 11:41
Злива у Нью-Джерсі завадила збірній Іспанії провести тренування
Збірна Іспанії скасувала тренування перед фіналом Чемпіонату світу 2026
18 липня, 21:52
Фінал Чемпіонату світу з футболу Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня
Переможці Чемпіонату світу з футболу вперше отримають спеціальні персні
17 липня, 10:18
Дідьє Дешам спілкується з журналістами після поразки від Іспанії
Дешам поставив під сумнів кваліфікацію арбітра матчу проти Іспанії на Чемпіонаті світу 2026
15 липня, 14:17
Юрген Клопп наступного тижня офіційно очолить збірну Німеччини
Клопп домовився про контракт зі збірною Німеччини і відновлює тренерську кар’єру
11 липня, 17:36
Алексія Путельяс вирішила продовжити кар'єру в Жіночій суперлізі
Дворазова володарка «Золотого м'яча» виступатиме в чемпіонаті Англії
8 липня, 19:11
Майкл Олісе залишається під ризиком дискваліфікації
ФІФА ухвалила рішення щодо жовтої картки зірки збірної Франції на Чемпіонаті світу
8 липня, 18:28
ХІТ втретє переміг «Атлетік» у фінальній серії і захистив титул чемпіона України
Українські клуби дізналися суперників у Лізі чемпіонів з футзалу
8 липня, 14:38

Новини

ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
Пішов з життя батько Ліонеля Мессі
Пішов з життя батько Ліонеля Мессі
Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ
Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua