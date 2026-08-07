Стало відоме місце України в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА

«Динамо» здобуло мінімальну перемогу над азербайджанським «Карабахом» у Лізі конференцій

Хорватія випередила Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА

УЄФА оприлюднила оновлений рейтинг європейських футбольних асоціацій за підсумками чергового єврокубкового тижня. Про це інформує «Главком».

Україна втратила одну позицію та тепер посідає 23-тє місце в таблиці коефіцієнтів, маючи 24,087 бала.

Вчора, 6 серпня, київське «Динамо» здобуло мінімальну перемогу над азербайджанським «Карабахом» у Лізі конференцій. Цей успіх приніс Україні 0,25 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Попри перемогу киян, Україна опустилася на одну сходинку. Причиною став успішніший виступ представників Хорватії, які здобули три перемоги та випередили Україну в рейтингу.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.