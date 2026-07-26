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Чемпіон світу ризикує не стати тренером збірної Італії через зв'язки з Росією

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон світу ризикує не стати тренером збірної Італії через зв'язки з Росією
Андреа Пірло зганьбився співпрацею з росіянами
фото: EFE

Асоціація взяла час на роздуми щодо ситуації з фахівцем

Італійська федерація футболу поставила на паузу призначення Андреа Пірло головним тренером національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Новий очільник місцевого футболу Джованні Малаго доручив детально вивчити співпрацю кандидати з російською букмекерською конторою Fonbet. Восени торік Пірло став глобальним амбасадором компанії. Він регулярно бере участь заходах букмекера.

Потенційне призначення чемпіона світу-2006 розкритикувала низка італійських політиків. Зокрема, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно дорікнула Пірло за вояжі до Москви. За її словами, російська пропаганда використала його в час агресивної війни проти України.

Водночас юристи тренера наполягають, що співпраця з Fonbet зумовлена контрактними зобов'язаннями фахівця з дубайським Юнайтед. Мовляв, після розірвання договору з еміратським клубом Пірло перестане бути амбасадором російських букмекерів. Тим не менше, Малаго прагне зважити репутаційні ризики в разі призначення алленаторе.

Чим відомий Джованні Малаго

Уродженець Рима, бізнесмен і функціонер. Після успішної кар'єри у футзалі перейшов до підприємницької діяльності. Зокрема, в 2002-2008 роках він був директором авіакомпанії Air One.

У 2013 році був обраний главою Національного олімпійського комітету та обіймав цю посаду до літа 2025-го. Згодом увійшов до МОК, а також був керівником оргкомітету зимової Олімпіади-2026.

Смуга невдач збірної Італії

Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу. Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається ЧС-2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0). А в кваліфікації до Чемпіонату світу 2022-го «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: Андреа Пірло букмекери НОВИНИ ФУТБОЛУ

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