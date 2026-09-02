«Манчестер Сіті» оголосив про підписання суперзірки АПЛ за вражаючу сумму

«Містяни» підписали одного з найкращих півзахитсників світу

Півзахисник Енцо Фернандес перейшов з «Челсі» до «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «містян».

Угода між 25-річним футболістом збірної Аргентини та віцечемпіоном Англійської Прем'єр-ліги розрахована на шість сезонів. За інформацією італійського журналіста Фабріціо Романо, сума трансферу складає 125 мільйонів фунтів.

Енцо Фернандес захищав кольори «Челсі» з зими 2023 року, до лондонців вн перейшов з «Бенфіки» за 121 мільйон євро. У складі «синіх» аргентинец провів 170 матчів, забив 31 гол та віддав 30 асистів, а також завовював Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу.

«Манчестер Сіті» цей сезон розпочав вдало – два матчі та дві перемоги над «Борнутом» (2:1) та «Крістал Пелас» (1:4).

Влітку «Манчестер Сіті» очолив Енцо Мареска, з ким Енцо Фернандес працював півтора сезони у «Челсі».

Нагадаємо, що британський журналіст Нізар Кінсела розповів, чому Мудрик перейшов до «Тоттенгема» замість «Лідса».