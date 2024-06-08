Комісія з етики ФІДЕ на два роки позбавила Федерацію шахів Росії членства в організації

Покарання може бути призупинене, якщо ФШР виправиться за всіма обвинувачуванням, за якими вона визнана винною

Комісія з етики Міжнародної організації шахістів (ФІДЕ) тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР) в організації.

Комісія визнала Федерацію шахів Росії та президента ФІДЕ Аркадія Дворковича винними у скарзі, поданій Федерацією шахів України. Про це повідомив Петер Гейне Нільсен, данський гросмейстер та тренер чемпіона світу Магнуса Карлсена.

У скарзі розглядалися три обвинувачення: зв’язок з особами, на яких поширюються санкції, організація шахових заходів на окупованих територіях України, недотримання політичного нейтралітету.

Членство Федерації шахів Росії у ФІДЕ призупинили на 2 роки. Покарання може бути призупинене, якщо за 60 днів ФШР виправиться за всіма обвинувачуванням, за якими вона визнана винною – тоді буде призначений 3-річний іспитовий строк.

Дворкович також отримав догану. Варто зазначити, що він очолює ФІДЕ з 2018 року.