Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Комісія з етики ФІДЕ на два роки позбавила Федерацію шахів Росії членства в організації

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Комісія з етики ФІДЕ на два роки позбавила Федерацію шахів Росії членства в організації
Комісія визнала Федерацію шахів Росії та президента ФІДЕ Дворковича винними у скарзі, поданій Федерацією шахів України

Покарання може бути призупинене, якщо ФШР виправиться за всіма обвинувачуванням, за якими вона визнана винною

Комісія з етики Міжнародної організації шахістів (ФІДЕ) тимчасово призупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР) в організації.

Комісія визнала Федерацію шахів Росії та президента ФІДЕ Аркадія Дворковича винними у скарзі, поданій Федерацією шахів України. Про це повідомив Петер Гейне Нільсен, данський гросмейстер та тренер чемпіона світу Магнуса Карлсена.

У скарзі розглядалися три обвинувачення: зв’язок з особами, на яких поширюються санкції, організація шахових заходів на окупованих територіях України, недотримання політичного нейтралітету.

Членство Федерації шахів Росії у ФІДЕ призупинили на 2 роки. Покарання може бути призупинене, якщо за 60 днів ФШР виправиться за всіма обвинувачуванням, за якими вона визнана винною – тоді буде призначений 3-річний іспитовий строк.

Дворкович також отримав догану. Варто зазначити, що він очолює ФІДЕ з 2018 року.

Теги: санкції шахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардепи нагадали, що ЄС вже ввів санкції проти деякої металопродукції з РФ
Депутати ПАРЄ вимагають від ЄС посилити санкції проти металургії Росії
Вчора, 17:18
На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
4 червня, 06:42
Кремль отримав стратегічний виклик: подальше наземне просування в Україні й руйнування української економіки даються ціною втрати самою Росією економічної безпеки та військових можливостей країни
Кремль просить миру, бо стратегічно не готовий воювати далі?
29 травня, 13:02
Сьогодні заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо відвідає Київ
Посилення санкцій проти РФ: заступник голови Мінфіну США їде до Києва
29 травня, 11:11
Санкційна діяльність стає зброєю, оскільки впливає на виробничі потужності ВПК не гірше за ракети та дрони
Санкції. На чиєму боці Тайвань з Кореєю та як рятувати ситуацію? Війна і гроші
21 травня, 10:00
Рано чи пізно США знищить бажання у китайського бізнесу працювати з росіянами
Китайці бояться американських санкцій. На це є вагома причина
18 травня, 16:00
Якщо усі акціонери, у тому числі непідсанкційні, будуть позбавлені права участі та управління підприємства, це майже напевно призведе до зупинки виробництва такого підприємства
Проєкт закону про експропріацію власності. Федерація роботодавців звернулася до парламенту
14 травня, 13:20
ЄС вже запровадив санкції проти частини металургійних продуктів із РФ
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39
Європа тисне на Росію через зріджений газ
Санкції проти Росії: ЄС затягує петлю на газовому ринку
10 травня, 14:44

Новини

Комісія з етики ФІДЕ на два роки позбавила Федерацію шахів Росії членства в організації
Комісія з етики ФІДЕ на два роки позбавила Федерацію шахів Росії членства в організації
Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024
Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024
Збірна України з футболу поступилася Польщі в товариському матчі
Збірна України з футболу поступилася Польщі в товариському матчі
Костюк зупинилася у пів фіналі Ролан Гаррос
Костюк зупинилася у пів фіналі Ролан Гаррос
Євген Дикий став новим президентом Української Прем'єр-Ліги
Євген Дикий став новим президентом Української Прем'єр-Ліги
Україна оголосила заявку на товариську гру з Польщею
Україна оголосила заявку на товариську гру з Польщею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Китай підставив Росію. Як реагуватиме Кремль на цю важку «несподіванку»
27K
Генсек ООН не братиме участь у Глобальному саміті миру
24K
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
15K
Один з найбагатших бізнесменів Польщі знайдений мертвим неподалік від власного дому
6438
Молдова знайшла причину виселити українських біженців із житла
4598
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч

Новини

Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
Вчора, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Вчора, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Вчора, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
6 червня, 22:14
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
6 червня, 20:21

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua