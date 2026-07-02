Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк у другому колі Вімблдона помстилася безпрапорній росіянці за виліт співвітчизниці

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Костюк у другому колі Вімблдона помстилася безпрапорній росіянці за виліт співвітчизниці
Марта Костюк продовжила турнірний поступ
фото: Billie Jean King Cup

Друга ракетка України здобула перемогу в принциповому поєдинку

Українка Марта Костюк переграла російську тенісистку під нейтральним стягом Анну Блінкову в другому раунді Вімблдонського турніру. Про це повідомляє «Главком».

Упродовж першої партії суперниці двічі обмінялися брейками. Та загалом вони діяли впевнено на власних подачах, тож справа дійшла до тай-брейку. Там Костюк ішла нога в ногу з опоненткою, але в кінцівці таки поступилася росіянці.

Реабілітувалася українська тенісистка в наступному сеті. Цього разу Костюк не віддала Блінковій жодної подачі. Сама натомість двічі оформила брейки, зокрема в другому випадку реалізувала сетбол на подачі «нейтралки».

У третій партії побільшало помилок в обох спортсменок. Утім, українка грала впевненіше та протягом усього відрізку трималася попереду. І хоч реалізувати матчбол на чужій подачі Костюк не змогла, та на власній впоралася із завданням із першої спроби.

Друга ракетка України вибила росіянку, яка раніше перемогла Юлію Стародубцеву. У наступному колі Костюк зустрінеться з американською тенісисткою Еммою Наварро. Матч запланований на 3 липня.

Вімблдон. Другий раунд

  • Анна Блінкова (нейтр.) – Марта Костюк (Україна, 12) – 7:6, 3:6, 3:6

До слова, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася безпрапорній Анні Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.
 

Читайте також:

Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк Анна Блінкова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дар'я Снігур продовжила переможну серію на траві
Снігур пробилася у третій раунд Вімблдонського турніру
Сьогодні, 14:34
У матчі другого кола п'ята ракетка світу Андрєєва поступилася Крейчиковій
Прихильниця Путіна росіянка Андрєєва розплакалася після сенсаційної поразки на Вімблдоні
Сьогодні, 09:39
Даяна Ястремська зачохлила ракетку в одиночному розряді
Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру
Вчора, 17:29
Марта Костюк: Найважливіше для мене те, що я здорова
Костюк оцінила рекордну перемогу на старті Вімблдону
Вчора, 11:35
Марта Костюк розгромила першу опонентку
Костюк розгромила аргентинку з українським корінням у першому колі Вімблдона
30 червня, 21:25
Дар'я Снігур оформила яскраву перемогу
Світоліна сенсаційно поступилася Снігур у першому колі Вімблдонського турніру
30 червня, 20:27

Новини

Костюк у другому колі Вімблдона помстилася безпрапорній росіянці за виліт співвітчизниці
Костюк у другому колі Вімблдона помстилася безпрапорній росіянці за виліт співвітчизниці
«Тоттенгем» Де Дзербі придбав футболіста за рекордні гроші
«Тоттенгем» Де Дзербі придбав футболіста за рекордні гроші
«Манчестер Сіті» оформив трансфер півзахисника збірної Англії
«Манчестер Сіті» оформив трансфер півзахисника збірної Англії
«Ти служиш сатані». Беленюк накинувся на дворазового олімпійського чемпіона
«Ти служиш сатані». Беленюк накинувся на дворазового олімпійського чемпіона
Дворазовий чемпіон Європи з футболу в 41 рік завершив професійну кар'єру
Дворазовий чемпіон Європи з футболу в 41 рік завершив професійну кар'єру
Португалія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Португалія – Хорватія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua