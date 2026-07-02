Костюк у другому колі Вімблдона помстилася безпрапорній росіянці за виліт співвітчизниці

Друга ракетка України здобула перемогу в принциповому поєдинку

Українка Марта Костюк переграла російську тенісистку під нейтральним стягом Анну Блінкову в другому раунді Вімблдонського турніру. Про це повідомляє «Главком».

Упродовж першої партії суперниці двічі обмінялися брейками. Та загалом вони діяли впевнено на власних подачах, тож справа дійшла до тай-брейку. Там Костюк ішла нога в ногу з опоненткою, але в кінцівці таки поступилася росіянці.

Реабілітувалася українська тенісистка в наступному сеті. Цього разу Костюк не віддала Блінковій жодної подачі. Сама натомість двічі оформила брейки, зокрема в другому випадку реалізувала сетбол на подачі «нейтралки».

У третій партії побільшало помилок в обох спортсменок. Утім, українка грала впевненіше та протягом усього відрізку трималася попереду. І хоч реалізувати матчбол на чужій подачі Костюк не змогла, та на власній впоралася із завданням із першої спроби.

Друга ракетка України вибила росіянку, яка раніше перемогла Юлію Стародубцеву. У наступному колі Костюк зустрінеться з американською тенісисткою Еммою Наварро. Матч запланований на 3 липня.

Вімблдон. Другий раунд

Анна Блінкова (нейтр.) – Марта Костюк (Україна, 12) – 7:6, 3:6, 3:6

До слова, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася безпрапорній Анні Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.

