Снігур пробилася у третій раунд Вімблдонського турніру

Кривдниця Еліни Світоліної продовжила поступ на мейджорі

Українська тенісистка Дар'я Снігур переграла француженку Леолью Жанжан у другому колі Вімблдона-2026. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали суперниці на рівних. Навіть на брейк опонентки українка відразу відповіла зворотним. Вирішальним став дев'ятий гейм, коли Снігур змогла ще раз узяти подачу французької тенісистки та в наступному закрила сет.

У другій партії представниця України стартувала з чергового брейку. У середині сету Жанжан виграла подачу Снігур, але в наступному геймі знову віддала свою. Зрештою, українська тенісистка з третім брейком довела матч до логічної перемоги.

Снігур уперше в кар'єрі вийшла в третій раунд Вімблдонського турніру. Її наступна суперниця визначиться пізніше. Українка зустрінеться з переможницею протистояння грузинської тенісистка Маріам Болквадзе та господарки кортів Ешлін Крюгер.

Вімблдон. Другий раунд

Дар'я Снігур (Україна) – Леолья Жанжан (Франція) – 6:4, 6:3

До слова, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдона-2026. Вона поступилася безпрапорній Анні Блінковій. Українська тенісистка виграла першу партію, але програла дві наступні.

