Прихильниця Путіна росіянка Андрєєва розплакалася після сенсаційної поразки на Вімблдоні

Мірра Андрєєва: Я прийду до тями лише через пару днів

Російська тенісистка Мірра Андрєєва сенсаційно не змогла подолати друге коло Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».

У матчі другого кола п'ята ракетка світу поступилася Барборі Крейчиковій з Чехії – 6:4, 5:7, 4:6.

«Це був тяжкий матч, вона грала добре. У мене були можливості здобути перемогу, але все склалося не на мою користь. Думаю, я прийду до тями лише через пару днів.

Вибачте за сльози. Пара днів – і я готуватимусь до харду. Я поки що не знаю, де зіграю далі. Потрібно поговорити з командою», – сказала Андрєєва зі сльозами на очах на пресконференції.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.