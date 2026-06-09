«Динамо» представило нову форму на сезон 2026/27

Київський клуб розпочне сезон у липні матчами кваліфікації Ліги Європи

Київське «Динамо» презентувало домашній та виїзний комплекти форми на сезон 2026/27, дизайн яких натхнений багаторічною спадщиною клубу, його впізнаваною айдентикою та ключовими моментами в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

Нова форма поєднує класичні елементи клубного стилю із сучасним баченням футбольної естетики. Дев’ятий сезон поспіль New Balance виступає офіційним спортивним партнером «Динамо», щороку представляючи новий ексклюзивний дизайн ігрової форми клубу.

Домашній комплект – це втілення клубної ідентичності, засноване на його традиціях. Чиста біла основа поєднується з класичними вертикальними смугами у фірмовому небесно-блакитному кольорі, створюючи образ, який миттєво впізнається та є синонімом «Динамо».

У графіку смуг інтегровані делікатні ромбоподібні елементи, що повторюють форму клубної емблеми, а бокові акценти у відтінку лимонного хрому додають контрасту та яскравості, підкреслюючи дизайн, який поєднує спадщину клубу із сучасним баченням.

Виїзна футболка сезону 2026/27 – це сучасна данина одній із визначних подій в історії клубу, присвячена 40-річчю перемоги в Кубку володарів кубків УЄФА 1986 року.

Глибокий чорнильно-синій відтінок створює стриману основу, тоді як вертикальні елементи у світло-зеленому кольорі морської хвилі додають контрасту та візуальної глибини. Делікатні білі деталі та стримані бокові акценти врівноважують дизайн, формуючи образ, який шанує минуле в сучасному виконанні.

Новий дизайн також представлений у воротарських комплектах форми, виконаних у сірому, чорному та яскраво-жовтому кольорах.

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New Balance додає інноваційні технології до форми ФК «Динамо». Комплекти виготовлені з легкої функціональної тканини з інтегрованими дихаючими зонами та створені з використанням технології NB Dry, що забезпечує ефективну вентиляцію, швидке відведення вологи, свободу рухів і максимальний комфорт під час гри на найвищому рівні.

Нагадаємо, командам української Прем’єр-ліги, які вийшли в єврокубки, дозволять перенести два матчі чемпіонату України в період кваліфікаційних ігор.

«Останній момент, який обговорювався на нараді представників клубів УПЛ, – це горезвісні перенесення матчів клубів, які беруть участь у єврокубках. З того, що я знаю, остаточне рішення звучить так: «Динамо», ЛНЗ та «Поліссю», клубам, які починають свій шлях у Європі з кваліфікаційних раундів, буде дозволено перенести по два матчі.

Два матчі з трьох можливих перших турів на початку чемпіонату. Тобто, щоб не було три з трьох – це вже забагато. Однак усі ці перенесені матчі мають бути дограні в рамках першої частини чемпіонату. Не зіграв свій матч 7 серпня – зіграй 7 грудня», – розповів журналіст Михайло Співаковський.

Перший матч «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи запланований на 9-те липня. «Полісся» та ЛНЗ мають стартувати у Лізі конференцій 23-го липня.