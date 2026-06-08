Президент ФІФА побажав Еріксену якнайшвидшого одужання

Крістіан Еріксен втратив свідомість під час гри з Україною

Півзахисник збірної Данії Еріксен раптово впав на газон посеред контрольного поєдинку зі збірною України

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно побажав якнайшвидшого одужання півзахиснику і капітану збірної Данії Крістіану Еріксену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Інфантіно.

«Радий чути, що Крістіан Еріксен перебуває у свідомості і отримує необхідне медичне лікування після інциденту у матчі з командою України.

Бажаю Крістіану якнайшвидшого одужання. Також надсилаю найкращі побажання його сім'ї та всій данській збірній.

Можу також відзначити швидку та ефективну роботу медичного штабу та офіційних осіб матчу», – заявив Інфантіно.

Нагадаємо, півзахисник національної команди Данії Крістіан Еріксен раптово впав на газон посеред контрольного поєдинку зі збірною України.

Інцидент стався у середині другого тайму. Еріксен без контакту з опонентами впав на поле та лежав нерухомо. До нього відразу побігли лікарі збірної.

Арбітр перервав матч. Місцевий мовник перевів трансляцію на загальний план. Згодом стало відомо, що футболіст прийшов до тями. Проте, гравці та тренерські штаби обох національних команд вирішили не продовжувати поєдинок.

Пізніше Данський футбольний союз повідомив, що Еріксен почувається нормально.

У кар'єрі Еріксена цей епізод – не перший, пов'язаний з проблемами зі здоров'ям. На Євро-2020 у матчі проти збірної Фінляндії (0:1) у нього раптово зупинилося серце, він втратив свідомість і впав на газон. Лікарі реанімували хавбека впродовж дев'яти хвилин. Зрештою, Еріксена госпіталізували, а його стан стабілізувався у лікарні.

Після серцевого нападу данцю встановили кардіостимулятор. У грудні 2021 року півзахисник повернувся до тренувань з молодіжною командою данського «Оденсе». У лютому 2022-го Еріксен зіграв перший матч після інциденту на чемпіонаті Європи.