Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новачок Прем'єр-ліги повернув українця з чемпіонату Німеччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Новачок Прем'єр-ліги повернув українця з чемпіонату Німеччини
Федір Бабак приєднався до «жовто-чорних»
фото: ФК «Буковина»

Перспективний футболіст продовжить кар'єру на батьківщині

Чернівецька «Буковина» оформила перехід півзахисника німецького «Падерборна» Федора Бабака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Жовто-чорні» повернули уродженця Харкова до України. Він поїхав закордон після повномасштабного вторгнення РФ та виступав за юнацькі команди братиславського «Слована» та «Падерборна». Минулий сезон атакувальний хавбек відіграв за резерв вестфальців.

Бабак підписав із «Буковиною» контракт на три роки. Кольори чернівчан він захищатиме під 17-м номером. Українець також може закрити позицію центрального півзахисника та навіть центрфорварда.

У минулому сезоні Бабак зіграв 20 поєдинків у Регіональній лізі. Результативними діями хавбек не відзначився. Також за його плечима два матчі за збірну України U-19.

Календар УПЛ на сезон 2026/27

Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.

Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:

  • «Кривбас» – «Карпати»
  • «Буковина» – ЛНЗ
  • «Динамо» – «Лівий Берег»
  • «Зоря» – «Колос»
  • «Харків» – «Верес»
  • «Кудрівка» – «Шахтар»
  • «Чорноморець» – «Полісся»
  • «Епіцентр» – «Оболонь»

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Буковина»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Могамед Мухлісс перебрався в УПЛ
«Карпати» підписали легіонера з досвідом виступів за дубль «Барселони»
3 липня, 21:53
Бруніньйо завершив український етап кар'єри
Лідер середняка Прем'єр-ліги переїхав у чемпіонат Ізраїлю
2 липня, 21:26
Міський стадіон імені Тонкочеєва прийматиме поєдинки елітного дивізіону
Середняк Прем'єр-ліги оголосив про повернення в рідне місто
2 липня, 12:37
Матвій Пономаренко звернув на себе увагу європейських грандів
Бомбардир «Динамо» зацікавив чемпіона Португалії – ЗМІ
2 липня, 00:17
Назарій Русин знову виступатиме в УПЛ
Колишній нападник «Динамо» повернувся в чемпіонат України
1 липня, 19:55
Олексій Гуцуляк завершив виступи в Житомирі
Бомбардир збірної України попрощався з бронзовим призером Прем'єр-ліги
1 липня, 16:16
В'ячеслав Танковський вже приміряв футболку «жовто-чорних»
Новачок Прем'єр-ліги запросив дует футболістів віцечемпіона України
30 червня, 17:22
«Пивовари» модернізують домашній стадіон
Середняк Прем'єр-ліги до середини осені гратиме винятково на виїзді
28 червня, 18:55
Принциповий матч відбудеться восени
Прем'єр-ліга опублікувала календар на новий сезон
26 червня, 17:22

Новини

МОК рекомендував спортивним федераціям зняти всі обмеження з російських атлетів
МОК рекомендував спортивним федераціям зняти всі обмеження з російських атлетів
Новачок Прем'єр-ліги повернув українця з чемпіонату Німеччини
Новачок Прем'єр-ліги повернув українця з чемпіонату Німеччини
«Ювентус» зробив технічним директором вихованця принципового суперника
«Ювентус» зробив технічним директором вихованця принципового суперника
Федерація футболу Ірану потролила збірну США після поразки на Чемпіонаті світу
Федерація футболу Ірану потролила збірну США після поразки на Чемпіонаті світу
Російські веслувальники пропустять етап Кубка світу в Канаді через відсутність віз
Російські веслувальники пропустять етап Кубка світу в Канаді через відсутність віз
Провальний екстренер «Челсі» знайшов роботу в чемпіонаті Франції
Провальний екстренер «Челсі» знайшов роботу в чемпіонаті Франції

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua