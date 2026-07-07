Новачок Прем'єр-ліги повернув українця з чемпіонату Німеччини

Перспективний футболіст продовжить кар'єру на батьківщині

Чернівецька «Буковина» оформила перехід півзахисника німецького «Падерборна» Федора Бабака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Жовто-чорні» повернули уродженця Харкова до України. Він поїхав закордон після повномасштабного вторгнення РФ та виступав за юнацькі команди братиславського «Слована» та «Падерборна». Минулий сезон атакувальний хавбек відіграв за резерв вестфальців.

Бабак підписав із «Буковиною» контракт на три роки. Кольори чернівчан він захищатиме під 17-м номером. Українець також може закрити позицію центрального півзахисника та навіть центрфорварда.

У минулому сезоні Бабак зіграв 20 поєдинків у Регіональній лізі. Результативними діями хавбек не відзначився. Також за його плечима два матчі за збірну України U-19.

Календар УПЛ на сезон 2026/27

Донецький «Шахтар» розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти «Кудрівки». Натомість київське «Динамо» в дербі зустрінеться зі столичним «Лівим Берегом». Базова дата стартового туру – 1 серпня.

Класичне між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться у 12-му та 27-му турах. У першому поєдинку орієнтовно 7 листопада господарями будуть «гірники». А в другому колі «біло-сині» приймуть донеччан орієнтовно 15 травня.

Перелік матчів 1-го туру УПЛ сезону 2026/27:

«Кривбас» – «Карпати»

«Буковина» – ЛНЗ

«Динамо» – «Лівий Берег»

«Зоря» – «Колос»

«Харків» – «Верес»

«Кудрівка» – «Шахтар»

«Чорноморець» – «Полісся»

«Епіцентр» – «Оболонь»

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.