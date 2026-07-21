В українській Прем’єр-лізі вже перенесли перший матч нового сезону

Матч «Динамо» – «Лівий Берег» відбудеться в інший день

В українській Прем’єр-лізі (УПЛ) перенесли один з матчів першого туру. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч між «Динамо» та «Лівим берегом» не відбудеться згідно з розкладом. За інформацією УПЛ, команди зіграють у середу, 2 грудня. Час ще не визначено.

Це пов’язано з участю «Динамо» в єврокубках. Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОКу відбудеться 30 липня. Поєдинки першого туру пройдуть з 31 липня по 3 серпня.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) внесла зміни до регламенту УПЛ на сезон 2026/27, передбачивши нові правила перенесення матчів для клубів, які виступають у єврокубках.

Тепер у виняткових випадках, пов’язаних з участю в турнірах під егідою УЄФА, клуб зможе ініціювати перенесення матчу туру на резервну дату, яка не входить у рамки відповідного туру.

Для цього необхідно подати офіційний запит до Дирекції УПЛ не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення зустрічі. Рішення ухвалюватиметься з урахуванням календаря змагань, наявності резервних дат та інтересів офіційного мовника. При цьому кількість таких перенесень буде обмежена.

У сезоні 2026/27 Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби – «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ і «Полісся». Динамівці вже стартували у відборі Ліги Європи і пройшли у першому раунді румунську «Університатю Клуж».

До слова, УАФ офіційно затвердила оновлений регламент чемпіонату України сезону 2026/27. Однією з головних змін стали нові правила щодо ліміту на легіонерів. Відтепер, якщо на полі одночасно перебуває хоча б один футболіст із громадянством країни Європейського Союзу, команда зможе використовувати до восьми легіонерів за умови, що на полі перебуватимуть щонайменше три українські гравці.

Якщо ж у складі немає жодного футболіста з паспортом країни ЄС, клуб, як і раніше, зобов’язаний одночасно випускати на поле щонайменше чотирьох українців.