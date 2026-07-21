Головна Спорт Новини
search button user button menu button

В українській Прем’єр-лізі вже перенесли перший матч нового сезону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
В українській Прем’єр-лізі вже перенесли перший матч нового сезону
Матч «Динамо» в першому турі УПЛ перенесли
фото: ФК Динамо

Матч «Динамо» – «Лівий Берег» відбудеться в інший день

В українській Прем’єр-лізі (УПЛ) перенесли один з матчів першого туру. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч між «Динамо» та «Лівим берегом» не відбудеться згідно з розкладом. За інформацією УПЛ, команди зіграють у середу, 2 грудня. Час ще не визначено.

Це пов’язано з участю «Динамо» в єврокубках. Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОКу відбудеться 30 липня. Поєдинки першого туру пройдуть з 31 липня по 3 серпня.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) внесла зміни до регламенту УПЛ на сезон 2026/27, передбачивши нові правила перенесення матчів для клубів, які виступають у єврокубках.

Тепер у виняткових випадках, пов’язаних з участю в турнірах під егідою УЄФА, клуб зможе ініціювати перенесення матчу туру на резервну дату, яка не входить у рамки відповідного туру.

Для цього необхідно подати офіційний запит до Дирекції УПЛ не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення зустрічі. Рішення ухвалюватиметься з урахуванням календаря змагань, наявності резервних дат та інтересів офіційного мовника. При цьому кількість таких перенесень буде обмежена.

У сезоні 2026/27 Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби – «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ і «Полісся». Динамівці вже стартували у відборі Ліги Європи і пройшли у першому раунді румунську «Університатю Клуж».

До слова, УАФ офіційно затвердила оновлений регламент чемпіонату України сезону 2026/27. Однією з головних змін стали нові правила щодо ліміту на легіонерів. Відтепер, якщо на полі одночасно перебуває хоча б один футболіст із громадянством країни Європейського Союзу, команда зможе використовувати до восьми легіонерів за умови, що на полі перебуватимуть щонайменше три українські гравці.

Якщо ж у складі немає жодного футболіста з паспортом країни ЄС, клуб, як і раніше, зобов’язаний одночасно випускати на поле щонайменше чотирьох українців.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Бундестім» дозволила собі програти останній матч групового етапу
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи E
26 червня, 02:07
Іспанія та Португалія не порадували вболівальників результативною грою
Іспанія та Португалія визначили ще одного учасника 1/4 фіналу Чемпіонату світу
7 липня, 00:03
Ліам Росеньйор повернувся до тренерської діяльності
Провальний екстренер «Челсі» знайшов роботу в чемпіонаті Франції
7 липня, 16:30
Назар Волошин і Томаш Кендзьора готові до єврокубків
«Динамо» – «Універсітатя Клуж». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги Європи Реклама
9 липня, 12:25
Славен Біліч повернувся до керма «картатих»
Балканська футбольна збірна повернула на посаду колишнього тренера
13 липня, 15:48
Аргентинська збірна оформила чергове диво
Чемпіонський камбек і падіння фаворита. Найяскравіші фото 1/2 фіналу Чемпіонату світу
16 липня, 16:55
Англія у важкому матчі програла Аргентині на Чемпіонаті світу 2026
Аргентина була здивована захисною грою Англії у півфіналі Чемпіонату світу – ЗМІ
17 липня, 12:34
Арда Туран може залишити «Шахтар» і повернутися на батьківщину
Туран отримав пропозицію очолити збірну Туреччини – джерело
17 липня, 14:00
Шакіра знову виконала свій хіт Dai Dai, який став гімном турніру
Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події
Вчора, 01:34

Новини

«Манчестер Сіті» виставив на аукціон речі Гвардіоли
«Манчестер Сіті» виставив на аукціон речі Гвардіоли
«Реал» розгляне купівлю героя фіналу Чемпіонату світу 2026
«Реал» розгляне купівлю героя фіналу Чемпіонату світу 2026
Пішов з життя генсек Федерації каное України Павло Мазуренко
Пішов з життя генсек Федерації каное України Павло Мазуренко
В українській Прем’єр-лізі вже перенесли перший матч нового сезону
В українській Прем’єр-лізі вже перенесли перший матч нового сезону
«Челсі» накинув оком на оборонця збірної Англії – ЗМІ
«Челсі» накинув оком на оборонця збірної Англії – ЗМІ
В Іспанії розкритикували ФІФА та вважають, що Інфантіно має піти
В Іспанії розкритикували ФІФА та вважають, що Інфантіно має піти

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
109K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
79K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua