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УАФ змінила ліміт на легіонерів у новому сезоні української Прем’єр-ліги

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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УАФ змінила ліміт на легіонерів у новому сезоні української Прем’єр-ліги
В УПЛ змінився ліміт на легіонерів на новий сезон
фото: УПЛ

Змінився статус футболістів з паспортом країни ЄС

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно затвердила оновлений регламент чемпіонату України сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Однією з головних змін стали нові правила щодо ліміту на легіонерів. Відтепер, якщо на полі одночасно перебуває хоча б один футболіст із громадянством країни Європейського Союзу, команда зможе використовувати до восьми легіонерів за умови, що на полі перебуватимуть щонайменше три українські гравці.

Якщо ж у складі немає жодного футболіста з паспортом країни ЄС, клуб, як і раніше, зобов’язаний одночасно випускати на поле щонайменше чотирьох українців.

Крім того, УАФ збільшила обов’язковий внесок за кожного легіонера зі 150 до 400 тисяч гривень. Половину цих коштів спрямують на фінансування суддівства матчів Національної ліги майбутнього, а другу половину – на виплати клубам, які надають більше ігрового часу українським футболістам до 21 року.

Нагадаємо, збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй в Словаччині. «Синьо-жовті» виступатимуть в групі 2 Дивізіону B з командами Угорщини, Грузії, Північної Ірландії. Матчі групового етапу відбудуться з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Плейоф заплановано на березень і червень 2027 року.

Поєдинки 3-го і 4-го турів Ліги націй 2026/27 команда Андреа Мальдери зіграє у словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського, який вміщає трохи більше 19 тисяч глядачів. Зустріч з Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня, а матч проти Угорщини заплановано на 5 жовтня. Старт обох поєдинків – 21:45 за Києвом.

Перші два тури збірна України зіграє на виїзді: 25 вересня – проти Угорщини і 28 вересня – з Грузією. Заключні поєдинки пройдуть в листопаді: 14-го – проти Північної Ірландії і 17-го – проти Грузії.

Теги: Європейський Союз УПЛ Українська асоціація футболу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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