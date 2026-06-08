Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кривенко став переможцем конкурсу данкерів на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кривенко став переможцем конкурсу данкерів на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Переможцем першого в історії Dunk Mania стала команда Team Grabo, за яку виступав українець Дмитро «Smoove» Кривенко (другий ліворуч)

Команда Кривенка Team Grabo перемогла Team Joel

У Варшаві в рамках Чемпіонату світу з баскетболу 3х3 відбулося дебютне шоу Dunk Mania – новий формат данк-контесту від ФІБА, який поєднав видовищні слем-данки, командне суперництво та елементи шоу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Переможцем першого в історії Dunk Mania стала команда Team Grabo, за яку виступав український данкер Дмитро «Smoove» Кривенко.

Команда українця, яку очолював польський данкер Пйотр «Grabo» Грабовський, у фінальному підсумку випередила Team Joel лише на один бал – 219:218.

У першому раунді Кривенко вдало виконав свій данк та отримав від суддів 29 балів. Team Grabo впевнено виграла стартову частину шоу з рахунком 72:54.

У другому раунді, який був присвячений креативним командним виступам із використанням реквізиту, українцю не вдалося завершити свою спробу результативним данком. У підсумку Team Joel перехопила ініціативу та вийшла вперед – 134:132.

Доля перемоги вирішувалася у фінальному раунді Holy Trinity, де команди виконували синхронні групові данки за участю всіх трьох учасників. Саме тут Team Grabo набрала 87 балів та вирвала перемогу із загальним рахунком 219:218.

Нагадаємо, Dunk Mania дебютувала на чемпіонаті світу 3х3 у Варшаві як новий формат шоу від ФІБА. У змаганні брали участь дві команди по три данкери, а судді оцінювали виступи за складністю, креативністю, стилем та загальною концепцією номерів.

Завдяки перемозі Team Grabo автоматично отримала право виступити в наступному розіграші Dunk Mania, який відбудеться у 2027 році в Сінгапурі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У першому раунді плейоф чемпіонату Австрії команда українського тренера з рахунком 3-0 перемогла «Трайскірхен»
Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу
8 травня, 12:46
Цього року Черній очолив також національну жіночу збірну України з баскетболу 3х3
Юнацькі Олімпійські ігри: визначився тренер жіночої збірної України U-18 з баскетболу 3х3
12 травня, 11:07
Ковляр відіграв 5 хвилин, набрав 5 очок, зробив 1 перехоплення
«Будучность» Ковляра пробилась до півфіналу баскетбольної Адріатичної ліги
13 травня, 11:01
За два тури до кінця регулярки «Хапоель» Скапінцева йде четвертим у турнірній таблиці
Скапінцев набрав сім очок в грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
14 травня, 10:54
«Андорра МораБанк» Пустового поступилася «Бургосу»
Пустовий набрав 12 очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
18 травня, 10:19
Нововолинська команда впевнено пройшла турнірну дистанцію, поступившись лише представницям Мексики
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
26 травня, 17:42
Американський президент любить відвідувати різноманітні спортивні події
Трамп планує відвідати фінал НБА
28 травня, 10:16
Бутко є вихованцем столичного баскетболу
Форвард Бутко повернувся з Іспанії до України, щоб продовжити кар'єру у «Київ-Баскеті»
28 травня, 11:36
У плейоф чемпіонату Чорногорії Ковляр в середньому набирав 9.0 очка за гру
Ковляр став чемпіоном Чорногорії з баскетболу
5 червня, 10:07

Новини

У США поліція через Трампа скасувала захід для фанатів «Нью-Йорк Нікс»
У США поліція через Трампа скасувала захід для фанатів «Нью-Йорк Нікс»
Головна спортивна подія року: де дивитися Чемпіонат світу з футболу 2026
Головна спортивна подія року: де дивитися Чемпіонат світу з футболу 2026
«Будівельник» підсилився гравчинею збірної України з баскетболу
«Будівельник» підсилився гравчинею збірної України з баскетболу
Кривенко став переможцем конкурсу данкерів на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Кривенко став переможцем конкурсу данкерів на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Президент ФІФА побажав Еріксену якнайшвидшого одужання
Президент ФІФА побажав Еріксену якнайшвидшого одужання
Тренер збірної Данії подякував Україні за дострокове завершення товариського матчу
Тренер збірної Данії подякував Україні за дострокове завершення товариського матчу

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua