Кривенко став переможцем конкурсу данкерів на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Переможцем першого в історії Dunk Mania стала команда Team Grabo, за яку виступав українець Дмитро «Smoove» Кривенко (другий ліворуч)

Команда Кривенка Team Grabo перемогла Team Joel

У Варшаві в рамках Чемпіонату світу з баскетболу 3х3 відбулося дебютне шоу Dunk Mania – новий формат данк-контесту від ФІБА, який поєднав видовищні слем-данки, командне суперництво та елементи шоу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Переможцем першого в історії Dunk Mania стала команда Team Grabo, за яку виступав український данкер Дмитро «Smoove» Кривенко.

Команда українця, яку очолював польський данкер Пйотр «Grabo» Грабовський, у фінальному підсумку випередила Team Joel лише на один бал – 219:218.

У першому раунді Кривенко вдало виконав свій данк та отримав від суддів 29 балів. Team Grabo впевнено виграла стартову частину шоу з рахунком 72:54.

У другому раунді, який був присвячений креативним командним виступам із використанням реквізиту, українцю не вдалося завершити свою спробу результативним данком. У підсумку Team Joel перехопила ініціативу та вийшла вперед – 134:132.

Доля перемоги вирішувалася у фінальному раунді Holy Trinity, де команди виконували синхронні групові данки за участю всіх трьох учасників. Саме тут Team Grabo набрала 87 балів та вирвала перемогу із загальним рахунком 219:218.

Нагадаємо, Dunk Mania дебютувала на чемпіонаті світу 3х3 у Варшаві як новий формат шоу від ФІБА. У змаганні брали участь дві команди по три данкери, а судді оцінювали виступи за складністю, креативністю, стилем та загальною концепцією номерів.

Завдяки перемозі Team Grabo автоматично отримала право виступити в наступному розіграші Dunk Mania, який відбудеться у 2027 році в Сінгапурі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)