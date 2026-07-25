Снігур емоційно прокоментувала вихід до дебютного фіналу турнірів WTA

Українка побореться за титул на турнірі в Празі

Українська тенісистка Дарія Снігур відреагувала на перший у професійній кар'єрі фінал турнірів WTA. Про це повідомляє «Главком».

Снігур уперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру WTA 250. У чеській Празі українка в двох сетах здолала місцеву тенісистку Терезу Валентову. Після завершення поєдинку Снігур дала флешкоментар організаторам турніру, в якому поділилася емоціями від виходу до фіналу.

«Що ж, я неймовірно щаслива. Навіть не зовсім усвідомлюю, що зараз сталося, бо… так, я справді в захваті. Я дуже пишаюся цим моментом, я щаслива і водночас втомлена.

Я просто намагалася грати у свою гру. Тереза – чудова гравчиня, ми вже грали з нею два роки тому, і вона справжній боєць. Вона грає вдома, тож я просто хотіла грати очко за очком, крок за кроком», – зазначила Дарія Снігур.

У фіналі турніру WTA 250 в Празі Снігур зустрінеться з переможницею протистояння між другою сіяною Барборою Крейчиковою та тенісисткою з Австрії Ліллі Таггер. Вирішальний поєдинок турніру зіграють у неділю, 26 липня.

Нагадаємо, українська тенісистка Ангеліна Калініна програла свій матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 250 у Гамбурзі. У трьох сетах друга сіяна українка поступилася місцевій п'ятій ракетці турніру Тамарі Корпач – 3:6, 6:1, 1:6.

Завершили турнір в Гамбурзі й інша українка Олександра Олійникова, яка знялася перед своїм чвертьфінальним матчем проти Еліни Аванесян через травму живота.