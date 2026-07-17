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МОК відмовився змінювати позицію щодо Росії попри звернення ЄС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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МОК відмовився змінювати позицію щодо Росії попри звернення ЄС
Рішення про можливе використання російського прапора, кольорів чи гімну на Олімпійських іграх поки не ухвалене
фото з відкритих джерел

Єврокомісія визнала, що не може напряму позбавити МОК фінансування

Міжнародний олімпійський комітет не змінюватиме свою політику щодо Росії, незважаючи на звернення дев'яти країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника пресслужби МОК, пише «Главком».

Позиція МОК

За словами речника організації, скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії (ОКР) ухвалили після того, як РФ виключила зі свого складу спортивні організації з тимчасово окупованих територій України. «МОК має діяти в умовах складних геополітичних реалій та їхніх наслідків. МОК має виконувати свою місію зі збереження заснованої на цінностях і дійсно глобальної спортивної платформи, яка дає світу надію», – заявив представник організації.

Що не зміниться

У комітеті наголосили, що цей крок не означає зміни загального підходу до Росії: МОК не планує проводити змагання на території РФ або запрошувати на свої заходи російських чиновників. Питання можливого використання російського прапора, кольорів або гімну на майбутніх Олімпійських іграх залишається відкритим.

Реакція Єврокомісії

Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен пояснила на брифінгу в Брюсселі, що ЄК не фінансує МОК напряму, тому позбавити організацію фінансування напряму неможливо. Втім, за її словами, Брюссель шукатиме способи «карати» окремі спортивні асоціації, які й надалі допускають спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних турнірів.

Нагадаємо, дев'ять країн ЄС пропонують позбавити МОК фінансування через скандальне рішення щодо Росії – 8 липня Виконавчий комітет МОК тимчасово зняв санкції з ОКР щодо обмеження участі російських спортсменів і команд, які діяли з жовтня 2023 року.

До слова, ФІФА розглядає можливість повернення Росії до міжнародного футболу після рішення МОК, хоча ФІФА та УЄФА поки не поспішають повертати російські клуби та збірну.

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Теги: росія спорт Олімпіада санкції Брюссель МОК фінансування обмеження

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