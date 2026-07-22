Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іспанська тенісистка жбурнула ракетку на трибуну: чи покарали її за це

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Іспанська тенісистка жбурнула ракетку на трибуну: чи покарали її за це
Паула Бадоса є ексдругою ракеткою світу в одиночному розряді
фото: Imago

Паула Бадоса не змогла стримати емоції під час свого виступу на турнірі в Румунії

Іспанська тенісистка Паула Бадоса опинилася в центрі скандалу під час турніру WTA 250 в румунських Яссах. Про це повідомляє «Главком».

Обурливі дії іспанки

У півфінальному матчі проти словенки Тамари Зіданшек колишня друга ракетка світу на емоціях жбурнула ракетку в бік трибун, ледь не зачепивши глядачів.

Попри небезпечний епізод, суддя не став дискваліфіковувати іспанку, обмежившись лише офіційним попередженням за неспортивну поведінку.

Критика м'якого покарання 

Рішення не штрафувати Бадосу викликало гостру реакцію в тенісній спільноті. Однією з найбільших скептиків стала колишня тренерка Серени Вільямс і чотириразова чемпіонка турнірів Grand Slam у парному розряді Ренне Стаббс.

«Це була абсолютна ганьба. Як гравець ти чудово знаєш: щойно ракетка вилітає з твоєї руки, усе, що відбувається далі, – це твоя особиста відповідальність. І неважливо, чи це був «нещасний випадок», чи ти «не хотіла». Ти контролювала ракетку і випустила її. Якщо вона вилітає на трибуни – це має бути автоматична дискваліфікація негайно. І це єдиний спосіб зупинити подібні витівки на корті», – заявила Стаббс у своєму подкасті.

Згідно з чинними правилами, якби ракетка влучила в когось із уболівальників, Бадосу було б автоматично дискваліфіковано. Однак через відсутність контакту арбітр вирішив не застосовувати найсуворіше покарання. Попри інцидент, іспанка здобула перемогу над Зіданшек із рахунком 3:6, 7:5, 7:6 (7:1) та вийшла до фіналу.

Вирішальний матч проти єгиптянки Маяр Шеріф вона завершити не змогла: після програного першого сету та рахунку 0:4 у другій партії Бадоса знялася через погане самопочуття. У тому матчі Бадоса кидала ракетки і намагалася їх розбити, і після провального старту все ж вирішила не продовжувати участь. 

Нагадаємо, що ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос»

Теги: Паула Бадоса теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кароліна Мухова перенесла планову операцію
Фіналістка Вімблдону-2026 перенесла операцію: вона пропустить наступний великий турнір
20 липня, 12:09
Олександра Олійникова програла у півфіналі турніру в Яссах
Олійникова поступилася у півфіналі турніру WTA 250 в Яссах
18 липня, 19:21
Марта Костюк сконцентрується на Вімблдоні 2026 виключно на матчах одиночного турніру
Костюк знялася з парного турніру Вімблдону після виходу до чвертьфіналу в одиночному розряді
6 липня, 17:21
Марта Костюк пробилася в третє коло парного турнірну на Вімблдоні
Костюк вдруге за день перемогла на Вімблдоні й вийшла в третє коло парного турніру
4 липня, 20:05
Дарія Снігур показала на Вімблдоні 2026 найкращий результат у кар'єрі
Крюгер обіграла українку Снігур і стала суперницею Костюк в 1/8 фіналу Вімблдону
4 липня, 16:15
Дар'я Снігур продовжила переможну серію на траві
Снігур пробилася у третій раунд Вімблдонського турніру
2 липня, 14:34
На Еліну Світоліну чекатиме українське дербі
Світоліна зустрінеться з іншою українкою на старті Вімблдонського турніру
26 червня, 12:55
Міжнародна федерація тенісу (ITF) перетворилася на World Tennis
Міжнародна федерація тенісу змінила свою назву
25 червня, 19:36
Тоні Надаль: Сьогодні у тенісі все зводиться в основному до того, щоб бити якомога сильніше і бігати
Екстренер Надаль пояснив, чому йому не подобається сучасний теніс
23 червня, 16:22

Новини

Костюк пропустить престижний турнір у США
Костюк пропустить престижний турнір у США
Чемпіонат світу 2026: хто заробив найбільше серед знаменитостей
Чемпіонат світу 2026: хто заробив найбільше серед знаменитостей
Не лише підлітки. Нові дані показали, хто насправді в Україні дивиться кіберспорт
Не лише підлітки. Нові дані показали, хто насправді в Україні дивиться кіберспорт
Ексфорвард збірної України виступатиме в Першій лізі
Ексфорвард збірної України виступатиме в Першій лізі
Іспанська тенісистка жбурнула ракетку на трибуну: чи покарали її за це
Іспанська тенісистка жбурнула ракетку на трибуну: чи покарали її за це
Керівник російського спорту поскаржився на «відморожені» міжнародні федерації
Керівник російського спорту поскаржився на «відморожені» міжнародні федерації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
90K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
82K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Сьогодні, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua