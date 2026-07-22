Іспанська тенісистка жбурнула ракетку на трибуну: чи покарали її за це

Паула Бадоса не змогла стримати емоції під час свого виступу на турнірі в Румунії

Іспанська тенісистка Паула Бадоса опинилася в центрі скандалу під час турніру WTA 250 в румунських Яссах. Про це повідомляє «Главком».

Обурливі дії іспанки

У півфінальному матчі проти словенки Тамари Зіданшек колишня друга ракетка світу на емоціях жбурнула ракетку в бік трибун, ледь не зачепивши глядачів.

Wow, Badosa threw her racket yesterday and was almost disqualified…



Horrible miss and she threw out her racket…Just missed the ball kids. Today she withdrew from the final…



😬 pic.twitter.com/vZXOeHIJmb — SK (@Djoko_UTD) July 20, 2026

Попри небезпечний епізод, суддя не став дискваліфіковувати іспанку, обмежившись лише офіційним попередженням за неспортивну поведінку.

Критика м'якого покарання

Рішення не штрафувати Бадосу викликало гостру реакцію в тенісній спільноті. Однією з найбільших скептиків стала колишня тренерка Серени Вільямс і чотириразова чемпіонка турнірів Grand Slam у парному розряді Ренне Стаббс.

«Це була абсолютна ганьба. Як гравець ти чудово знаєш: щойно ракетка вилітає з твоєї руки, усе, що відбувається далі, – це твоя особиста відповідальність. І неважливо, чи це був «нещасний випадок», чи ти «не хотіла». Ти контролювала ракетку і випустила її. Якщо вона вилітає на трибуни – це має бути автоматична дискваліфікація негайно. І це єдиний спосіб зупинити подібні витівки на корті», – заявила Стаббс у своєму подкасті.

Згідно з чинними правилами, якби ракетка влучила в когось із уболівальників, Бадосу було б автоматично дискваліфіковано. Однак через відсутність контакту арбітр вирішив не застосовувати найсуворіше покарання. Попри інцидент, іспанка здобула перемогу над Зіданшек із рахунком 3:6, 7:5, 7:6 (7:1) та вийшла до фіналу.

Вирішальний матч проти єгиптянки Маяр Шеріф вона завершити не змогла: після програного першого сету та рахунку 0:4 у другій партії Бадоса знялася через погане самопочуття. У тому матчі Бадоса кидала ракетки і намагалася їх розбити, і після провального старту все ж вирішила не продовжувати участь.

Нагадаємо, що ексросіянка Путінцева кинула ракетку після невтішного рішення судді і вилетіла з «Ролан Гаррос».