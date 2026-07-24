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Олійникова знялася з турніру у Гамбурзі перед чвертьфіналом

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Олійникова знялася з турніру у Гамбурзі перед чвертьфіналом
Олександра Олійникова дійшла на турнірі у Гамбурзі до чвертьфіналу
фото: WTA

Українка мала зіграти проти ексросіянки

Українська тенісистка Олександра Олійникова знялася з турніру WTA 250 у Гамбурзі. Про це повідомляє «Главком».

Українка не зіграє у чвертьфіналі турніру проти колишньої росіянки, а нині представниці Вірменії Еліни Аванесян. Причина відмови Олійникової від продовження виступів наразі невідома.

Олійникова вперше в кар'єрі стартувала на турнірі як перша сіяна. На старті змагань Олійникова здолала місцеву тенісистку Настасью Шунк у трьох сетах. У другому колі українка також провела трисетове протистояння, перемігши іспанку Лейре Ромеро Гормас, і вдруге у кар'єрі дійшла до чвертьфіналу турніру WTA.

Для Олійникової це мав бути другий поспіль чвертьфінал турнірів WTA 250. Раніше вона дійшла до півфіналу в Яссах, однак за вихід до фіналу програла єгиптянці Маяр Шериф.

Таким чином, на турнірі у Гамбурзі лишається одна українка – Ангеліна Калініна. У чвертьфіналі вона зустрінеться з німкенею Тетяною Корпач.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур стала півфіналісткою турніру WTA 250 у Празі. Суперницею Снігур у чвертьфіналі стала представниця Таїланду Ланлана Тараруді, з якою українка зіграла вперше. Дарія впевнено перемогла – 6:0, 6:3.

Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 250. Перший раз це вдалося Дарії також цього сезону, у румунській Клуж-Напоці.

Теги: теніс Олександра Олійникова

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