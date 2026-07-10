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World Tennis залишив чинним відсторонення Федерації тенісу Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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World Tennis залишив чинним відсторонення Федерації тенісу Росії
Усунення Федерації тенісу Росії від членства в World Tennis залишається в силі

На початку 2022 року росіяни та білоруси були усунені від участі у командних турнірах

World Tennis залишила чинним відсторонення Федерації тенісу Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Усунення Федерації тенісу Росії від членства в World Tennis залишається в силі», – йдеться у заяві пресслужби World Tennis.

На початку 2022 року Міжнародна федерація тенісу усунула росіян та білорусів від участі у командних турнірах, а також призупинила членство Федерацій тенісу Росії та Білорусі.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) допустили російських та білоруських тенісистів до участі у своїх турнірах у нейтральному статусі.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: теніс

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