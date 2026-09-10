Легіонер футбольної збірної України отримав нового тренера

Українець матиме нагоду перезапустити кар'єру в складі гранда

Іспанський фахівець Іманоль Альгуасіль став новим керманичем пірейського «Олімпіакоса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

55-річний фахівець замінив на посаді свого співвітчизника Хосе Луїса Менділібара. Того несподівано відправили у відставку 9 вересня. Альгуасіль залишався без роботи з лютого, коли його звільнив аравійський «Аль-Шабаб».

Баск зробив собі імя в сан-себастьянському «Реал Сосьєдаді». У 2013 році він став асистентом головного тренера резервної команди «біло-блакитних». У листопаді наступного він очолив дубль, а в грудні 2018-го став повноцінним керманичем першої команди. У сезоні 2019/20 він привів «Сосьєдад» до перемоги в Кубку Іспанії.

На контракті з «Олімпіакосом» залишається форвард Роман Яремчук. Нападник збірної України в нинішньому сезоні провів лише 19 хвилин у Кубку Греції та не входив у плани Менділібара. Та тепер, імовірно, українець отримає шанс проявити себе від Альгуасіля.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».