Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Японський суперветеран проведе 42-й сезон на професіональному рівні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Японський суперветеран проведе 42-й сезон на професіональному рівні
Міура Кадзуйосі не збирається вішати бутси на цвях
фото: ФК «Фукусіма Юнайтед»

Футбольний аксакал продовжить кар'єру щонайменше до 60-річчя

Знаменитий нападник Міура Кадзуйосі в новому сезоні виступатиме за японську «Фукусіму Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Колектив із Третього дивізіону Джей-ліги взяв ветерана в оренду на рік. Права на Міуру досі належать «Йокогамі». Форвард уже захищав кольори «Юнайтед» у першій половині 2026 року.

Прийдешній сезон стане для 59-річного Міури вже 42-м у професіональній кар'єрі. Дебютував на дорослому рівні він у середині 80-х. На зорі кар'єри японець виступав у чемпіонаті Бразилії за «Сантос», «Палмейрас», «Мацубару», КРБ, «XV листопада», «Корітібу».

Міура залишається єдиним професіональним футболістом в історії, який грав у п'яти десятиліттях. Нападник – перший японець, якого визнали Футболістом року в Азії (1992). Якщо він продовжуватиме виступи навесні 2027 року, то поверне звання найстаршого гравця-професіонала всіх часів.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кацуйосі Міура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аарон Ремзі повісив бутси на цвях
Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру
7 квiтня, 17:46
Данте не братиме паузи між кар'єрами футболіста та тренера
Володар треблу з «Баварією» завершить кар'єру в 42 і матиме посаду в Мюнхені – журналіст
22 квiтня, 18:48
Ніклас Зюле вирішив зав'язати з великим футболом
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
7 травня, 14:54
Джеймс Мілнер попрощався з великим футболом
Рекордсмен чемпіонату Англії оголосив про завершення кар'єри
1 червня, 11:57
Андре-П'єр Жиньяк зав'язав із великим футболом
Фіналіст футбольного Євро-2016 завершив кар'єру
1 червня, 17:55
Роналдінью гратиме за клуб третього італійського дивізіону «Реванна»
Роналдінью вирішив у 46 років відновити кар’єру гравця
20 червня, 12:03

Новини

«Реал» оформив зворотний викуп зірки чемпіонату Італії – ЗМІ
«Реал» оформив зворотний викуп зірки чемпіонату Італії – ЗМІ
Японський суперветеран проведе 42-й сезон на професіональному рівні
Японський суперветеран проведе 42-й сезон на професіональному рівні
«Мерседес» визначився з майбутнім Расселла в стайні – ЗМІ
«Мерседес» визначився з майбутнім Расселла в стайні – ЗМІ
Чемпіон Англії викупив оборонця за солідні кошти
Чемпіон Англії викупив оборонця за солідні кошти
Погода може знову вплинути на проведення матчу збірної Франції на Чемпіонаті світу
Погода може знову вплинути на проведення матчу збірної Франції на Чемпіонаті світу
Голи Шотландії допомогли Вінісіусу повторити досягнення Рівалдо та Роналдо
Голи Шотландії допомогли Вінісіусу повторити досягнення Рівалдо та Роналдо

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua