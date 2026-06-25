Японський суперветеран проведе 42-й сезон на професіональному рівні

Футбольний аксакал продовжить кар'єру щонайменше до 60-річчя

Знаменитий нападник Міура Кадзуйосі в новому сезоні виступатиме за японську «Фукусіму Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Колектив із Третього дивізіону Джей-ліги взяв ветерана в оренду на рік. Права на Міуру досі належать «Йокогамі». Форвард уже захищав кольори «Юнайтед» у першій половині 2026 року.

Прийдешній сезон стане для 59-річного Міури вже 42-м у професіональній кар'єрі. Дебютував на дорослому рівні він у середині 80-х. На зорі кар'єри японець виступав у чемпіонаті Бразилії за «Сантос», «Палмейрас», «Мацубару», КРБ, «XV листопада», «Корітібу».

Міура залишається єдиним професіональним футболістом в історії, який грав у п'яти десятиліттях. Нападник – перший японець, якого визнали Футболістом року в Азії (1992). Якщо він продовжуватиме виступи навесні 2027 року, то поверне звання найстаршого гравця-професіонала всіх часів.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.