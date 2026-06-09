Циганков отримав новий варіант продовження кар’єри – джерело

На українського вінгера претендує грецький «Олімпіакос»

Грецький «Олімпіакос» націлився на трансфер українського вінгера «Жирони» Віктора Циганкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грецькі ЗМІ.

За даними джерела, «червоно-білі» виказують інтерес до 28-річного гравця, оскільки хочуть посилити атакуючу ланку складу. При цьому наголошується, що грецький клуб планував підписати українця ще під час його виступу за «Динамо», проте тоді Віктор вирішив перейти в «Жирону».

«Олімпіакос» став третім за підсумками сезону грецької Суперліги. В наступному сезоні команда Хосе Менділібара гратиме у кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше Циганков потрапив до сфери інтересів барселонського «Еспаньйола». Ініціатива підписання українця належить головному тренеру «папуг» Маноло Гонсалесу. Він переконаний, що якості Циганкова дозволять підсилити «Еспаньйол». Середняк чемпіонату Іспанії змушений буде конкурувати з низкою претендентів.

Фаворитом на підписання Циганкова місцева преса назвала турецький «Трабзонспор». «Чорноморські шторми» нібито вже узгодили умови особистого контракту з українцям. Також інтерес до вінгера приписували амстердамському «Аяксу».

Циганков у нинішньому сезоні провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і п'ять результативних передач. Контракт українця з «Жироною» розрахований до літа 2027 року.

Також стало відомо, що київське «Динамо» може розраховувати на виплати у разі трансферу Віктора Циганкова з «Жирони» в інший клуб.