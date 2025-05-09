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Ломаченко 9 травня згадав про «безмежний подвиг»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ломаченко 9 травня згадав про «безмежний подвиг»
Ломаченко: Їхній подвиг безмежний. І такою ж безмежною має бути наша вдячність

Ломаченко побажав всім миру

Український боксер Василь Ломаченко сьогодні, 9 травня, на своїй сторінці у Facebook опублікував новий допис. Про це повідомляє «Главком».

«Їхній подвиг безмежний. І такою ж безмежною має бути наша вдячність. Царство Небесне всім тим, хто стояв на смерть в ім'я життя! Мир всім», – написав Ломаченко.

Варто зазначити, що вчора, 8 травня, Україна відзначала День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День Європи.

Нагадаємо, у минулому році Ломаченко спровокував скандал своїм антиукраїнським дописом, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне!Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.

Теги: Василь Ломаченко бокс Друга світова війна

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