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Втрати України у Другій світовій. Історик озвучив ймовірну цифру українських втрат

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Втрати України у Другій світовій. Історик озвучив ймовірну цифру українських втрат
Відправлення українців до Німеччини. Київ. 1942
фото з відкритих джерел

В’ятрович: «Під час Другої світової загинули 8-10 млн українців, половина з них – цивільні»

Втрати України під час Другої світової війни складають близько 8-10 млн осіб. Радянський Союз вкладав багато зусиль, щоб замовчати та применшити трагедію України. Натомість зараз є можливості для дослідження, що дає змогу продемонструвати масштаб українських втрат та розмір внеску, який у перемогу над націонал-соціалізмом зробила Україна. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Це важливо дослідити. Думаю, дискусії щодо наших втрат у Другу світову будуть тривати так само напружено, як і про наші втрати внаслідок Голодомору. За часів СРСР влада тривалий час намагалася применшити кількість українських втрат. Так, зараз говорять про 8-10 мільйонів українців, вбитих внаслідок Другої світової, при цьому половина з них – цивільні», – говорить історик.

Він додає, що цю інформацію про втрати треба озвучувати, щоб продемонструвати масштаб втрат і той величезний внесок, який у перемогу зробила Україна.

Яка офіційна позиція держави щодо втрат України у Другій світовій війни?

За даними Українського інституту національної пам'яті, людські втрати України у Другій світовій війні склали понад 9 млн осіб.

Втрати України у Другій світовій. Історик озвучив ймовірну цифру українських втрат фото 1
графіка Інституту Національної пам’яті

Загалом же з 1941 до 1945 роки, враховуючи тих, хто загинув від рук обох режимів, був вивезений на примусові роботи, репресований або ж депортований, населення України зменшилося із майже 41 мільйона до 27 мільйонів.

Також було зруйновано майже 700 українських міст і 28 тисяч сіл, вивезено 550 промислових підприємств, незліченну кількість історичних цінностей. Україна в результаті Другої світової війни зазнала матеріальних втрат у розмірі понад 45% від збитку усього СРСР.

Нагадаємо, що Міністри закордонних справ Чехії, України, Естонії, Латвії, Литви, Молдови та Польщі у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні опублікували спільну статтю на The New York Times. У ній вони окреслили пʼять ключових уроків ІІ Світової, щоб уникнути Третьої світової війни.

Також у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до могили Невідомого солдата.

Теги: історія Друга світова війна втрати

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