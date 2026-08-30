Лузан тріумфом на Чемпіонаті світу переписала історію веслування
Багаторазова олімпійська призерка захистила титул найкращої на планеті
Вітчизняна веслувальниця Людмила Лузан перемогла на Чемпіонаті світу 2027 у каное-одиночці на дистанції 200 м. Про це повідомляє «Главком».
Українка завоювала золоту медаль в останній день змагань у польській Познані. У фінальному заїзді Лузан фінішувала першою з результатом 44,40 секунди. Найближчу переслідувачку вона випередила на 0,50 секунди.
Для української спортсменки тріумф на польській воді став другим поспіль. Вона стала лише другою веслувальницею в історії, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу на 200-метрівці. Раніше таке досягнення підкорилося канадці Лоренс Венсан-Лапуант.
На Чемпіонаті світу 2027 Лузан завоювала дві нагороди. Раніше вона виборола «срібло» в каное-двійці на дистанції 500 м разом із Анастасією Рибачок. Нагороду такого ж ґатунку вони виграли на Олімпійських іграх-2024.
Чемпіонат світу. Познань, Польща
Каное-одиночки, 200 м
- Людмила Лузан (Україна) – 44,40 секунди
- Софія Дженсен (Канада) +0,50
- Невін Гаррісон (США) +0,54
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