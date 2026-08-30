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Лузан тріумфом на Чемпіонаті світу переписала історію веслування

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Лузан тріумфом на Чемпіонаті світу переписала історію веслування
Людмила Лузан стала легендою веслування на каное
фото: Федерація каное України

Багаторазова олімпійська призерка захистила титул найкращої на планеті

Вітчизняна веслувальниця Людмила Лузан перемогла на Чемпіонаті світу 2027 у каное-одиночці на дистанції 200 м. Про це повідомляє «Главком».

Українка завоювала золоту медаль в останній день змагань у польській Познані. У фінальному заїзді Лузан фінішувала першою з результатом 44,40 секунди. Найближчу переслідувачку вона випередила на 0,50 секунди.

Для української спортсменки тріумф на польській воді став другим поспіль. Вона стала лише другою веслувальницею в історії, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу на 200-метрівці. Раніше таке досягнення підкорилося канадці Лоренс Венсан-Лапуант.

На Чемпіонаті світу 2027 Лузан завоювала дві нагороди. Раніше вона виборола «срібло» в каное-двійці на дистанції 500 м разом із Анастасією Рибачок. Нагороду такого ж ґатунку вони виграли на Олімпійських іграх-2024.

Чемпіонат світу. Познань, Польща

Каное-одиночки, 200 м

  1. Людмила Лузан (Україна) – 44,40 секунди
  2. Софія Дженсен (Канада) +0,50
  3. Невін Гаррісон (США) +0,54
Теги: чемпіонат світу Людмила Лузан веслування на байдарках і каное

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