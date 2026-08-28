Лузан та Рибачок стали срібними призерками Чемпіонату світу з веслування

Українкам вдалося піднятися на п'єдестал попри повільний початок

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виступили у фіналі/принесли Україні першу медаль Чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное 2026, ставши другими на дистанції 500 метрів серед каное-двійок. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг змагань

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок розпочали виступи на світовій першості у польській Познані з виступу на коронній дистанції у 500 метрів у каное-двійках. Ця дисципліна входить до програми Олімпійських ігор, а тому перемога чи медаль у ній вважається дуже престижною.

У попередньому заїзді, який відбувся 26 серпня, Лузан та Рибачок здобули перемогу, яка вивела їх одразу до фіналу змагань. На першій половині дистанції вони звично почали дещо повільніше, ніж їхні конкурентки (йшли другими з відставанням в одну десяту від німецького екіпажу), але на заключних метрах дистанції традиційно виглядали потужніше всіх. Через це перевага над другим місцем склала у майже 1,5 секунди.

У фіналі найбільшими конкурентками українок були Анхельс Морено і Вікторія Ярчевська (чемпіонки Європи 2025), які мали найшвидший час у попередніх заїздах, а також дворазова олімпійська чемпіонка Сун Мен'я у парі з Янань Ма. І у підсумку жодна з цих пар не потрапила на п'єдестал, а боротьба велася між зовсім іншими екіпажами.

У фіналі ситуація повторилася, от тільки тепер старт не зовсім вдався: Людмила Лузан та Анастасія Рибачок йшли лише п'ятими на перших 250 метрах, програючи лідеркам з Німеччини більше секунди. Хоча на наступній половині вони наздогнали суперниць, відіграти таке відставання у німкень не вийшло. У підсумку український екіпаж здобув срібну нагороду, відкривши лік медалям для української команди на Чемпіонаті світу 2026.

Для Людмили Лузан та Анастасії Рибачок ця медаль стала третьою спільною на світових першостях. Вони уже ставали срібними призерками у Дартмауті у 2022 році, а за рік до того вибороли звання чемпіонок світу в Копенгагені.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное. Каное-двійки, 500 метрів. Жінки

Карлотта Лоске / Майке Якоб (Німеччина) 2:01,65 хв Людмила Лузан / Анастасія Рибачок (Україна) 2:02,28 хв Ангеліна Бардановська / Інна Недєлькіна (-) 2:02,67 хв

Нагадаємо, що цього сезону Лузан і Рибачок також стали чемпіонками Європи з веслування на байдарках і каное.