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Війська РФ за 10 км від міста: влада Покровська закликає жителів евакуюватися

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Війська РФ за 10 км від міста: влада Покровська закликає жителів евакуюватися
Цивільне населення закликають негайно евакуюватися з міста
фото з відкритих джерел

За словами місцево влади, ситуація в місті тільки погіршується

Російські військові наближаються до Покровська на Донеччині і вже перебувають на відстані близько 10 кілометрів від міста. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк.

«Ситуація тільки погіршується, краще не стане. Ми бачимо всі ті обстріли, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б’є або критичну інфраструктуру, або приватну чи житлову. Гинуть люди. Тому прошу: не зволікайте, а евакуюйтесь», – сказав Добряк.

Голова МВА закликав цивільне населення негайно евакуюватися з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.

Водночас Сергій Добряк підкреслив, що влада та критична інфраструктура залишаються у місті.

Охочі евакуюватися можуть звернутися на гарячу лінію за номером 0800408911 або в контактний центр Покровської МВА (0800300101).

Також волонтери БФ «Схід SOS» проводять евакуацію дітей, тяжкохворих, маломобільних верств населення, людей з домашніми улюбленцями. Їхній номер – 0800332614 (працює з понеділка по суботу з 08:00 до 18:00).

Волонтери ГО «Проліска» супроводжують тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034.

Нагадаємо, російські загарбники просунулися полями на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного на Покровському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: військові населення ворог Донеччина евакуація

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