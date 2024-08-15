Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Магучіх пожертвувала 1 млн грн на допомогу тваринам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Магучіх пожертвувала 1 млн грн на допомогу тваринам
Магучіх обіцяла пожертвувати кошти на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки й на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій
фото з відкритих джерел

Завдяки пожертві спортсменки тисячі тварин отримають ліки, їжу та власне тепле місце для сну

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх пожертвувала частину своїх призових з Олімпійських ігор на допомогу тваринам. Про це повідомила організація UAnimals.

Зокрема, українка пожертвувала мільйон гривень на рахунки UAnimals та чотирьох притулків для тварин.

«Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж непородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину – врятуйте», – сказала Магучіх.

Як зазначила організація, завдяки пожертві спортсменки тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну.

«Поруч із тим вдячні за готовність говорити про захист тварин і привертати увагу великої аудиторії до цього питання. Мріємо, що одного дня допомога тваринам стане звичною і буденною справою в українському суспільстві, і саме такі потужні голоси, як голос Ярослави Магучіх, наближають цю мить», – зазначила керівниця комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр.

Після перемоги на Олімпіаді Ярослава заявила, що частину призових пожертвує на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки й на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій.

Нагадаємо, усього за шістнадцять змагальних днів українцям вдалося завоювати три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Нашим спортсменам вдалося перевершити за кількістю золотих дві минулі Олімпіади в Токіо та Ріо-де-Жанейро, а за кількістю загальних нагород ми виступили краще, аніж у 2016 році. В умовах повномасштабного вторгнення, неможливості якісно тренуватися через сигнали повітряних тривог та обстріли українська команда продемонструвала гідний виступ та змогла неодноразово потішити своїх вболівальників.

До слова, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх оголосила, що віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби української армії.

Читайте також: Ціна олімпійської медалі. Як українські призери Парижа йшли до омріяних нагород
Теги: спорт Олімпіада Ярослава Магучіх благодійність тварини притулок олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшу частину життя Тоні провів у київському зоопарку
Горилі Тоні – 50: столичний зоопарк влаштував бенкет на честь іменинника (фото)
8 серпня, 09:47
Турецький стрілець виступає на Олімпіаді вже не вперше
Стрілець із Туреччини став зіркою інтернету, виступивши на Олімпіаді без екіпірування
1 серпня, 13:06
Українська співачка побажала українським спорцменам удачі
Джамала побувала за лаштунками Олімпіади та зустрілася з українськими спортсменами (фото)
29 липня, 03:24
Церемонія відкриття розпочалася о 20:30 на річці Сені
У Парижі стартували Олімпійські ігри. Яскраві фото церемонії відкриття
26 липня, 22:50
Нині правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, яка причетна до вбивства собак
В Одесі застрелили двох вуличних собак: відкрито кримінальне провадження
25 липня, 14:37
26 липня у Парижі стартують Олімпійські ігри
Через терни – у Париж. Неймовірні історії українців, які під час війни здобули олімпійські ліцензії олімпіада
25 липня, 13:30
Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня
Олімпіада у Парижі. Календар змагань українських спортсменів
25 липня, 10:34
Квота, яку мала використовувати ямайська спортсменка Найока Клуніс, була передана українці Ірині Климець
Українська легкоатлетка поїде на Олімпіаду-2024 замість чемпіонки Ямайки
23 липня, 21:24
В Олімпіаді візьмуть участь удвадцятеро менше росіян і білорусів, ніж могло би бути
Спортивний розслідувач Артем Худолєєв: Від Олімпіади відсторонені ключові зірки Росії і Білорусі Інтерв’ю
16 липня, 12:15

Новини

Магучіх пожертвувала 1 млн грн на допомогу тваринам
Магучіх пожертвувала 1 млн грн на допомогу тваринам
«Реал» став переможцем Суперкубка УЄФА
«Реал» став переможцем Суперкубка УЄФА
Суперкубок УЄФА: де дивитись
Суперкубок УЄФА: де дивитись
Гендерний скандал. Боксерка Іман Хеліф має намір судитися із Трампом і Маском
Гендерний скандал. Боксерка Іман Хеліф має намір судитися із Трампом і Маском
Жан Беленюк розповів про цінну річ, яку в нього вкрали на Олімпіаді
Жан Беленюк розповів про цінну річ, яку в нього вкрали на Олімпіаді
«Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
15K
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
14K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Дипломатичні наслідки Курської операції

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua