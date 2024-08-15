Магучіх пожертвувала 1 млн грн на допомогу тваринам

Магучіх обіцяла пожертвувати кошти на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки й на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій

Завдяки пожертві спортсменки тисячі тварин отримають ліки, їжу та власне тепле місце для сну

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх пожертвувала частину своїх призових з Олімпійських ігор на допомогу тваринам. Про це повідомила організація UAnimals.

Зокрема, українка пожертвувала мільйон гривень на рахунки UAnimals та чотирьох притулків для тварин.

«Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж непородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину – врятуйте», – сказала Магучіх.

Як зазначила організація, завдяки пожертві спортсменки тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну.

«Поруч із тим вдячні за готовність говорити про захист тварин і привертати увагу великої аудиторії до цього питання. Мріємо, що одного дня допомога тваринам стане звичною і буденною справою в українському суспільстві, і саме такі потужні голоси, як голос Ярослави Магучіх, наближають цю мить», – зазначила керівниця комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр.

Після перемоги на Олімпіаді Ярослава заявила, що частину призових пожертвує на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки й на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій.

Нагадаємо, усього за шістнадцять змагальних днів українцям вдалося завоювати три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Нашим спортсменам вдалося перевершити за кількістю золотих дві минулі Олімпіади в Токіо та Ріо-де-Жанейро, а за кількістю загальних нагород ми виступили краще, аніж у 2016 році. В умовах повномасштабного вторгнення, неможливості якісно тренуватися через сигнали повітряних тривог та обстріли українська команда продемонструвала гідний виступ та змогла неодноразово потішити своїх вболівальників.

До слова, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх оголосила, що віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби української армії.