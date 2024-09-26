Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Financial Times пояснила, як це вплине на РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Financial Times пояснила, як це вплине на РФ
Саудівська Аравія зараз викачує 8,9 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем з 2011 року
фото з відкритих джерел

FT: Росія отримує суттєву частку доходів у бюджет за рахунок продажу нафти й залежить від високих цін на неї

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти і відмовитися від своєї неофіційної цільової ціни в $100 за барель сирої нафти. Це призведе до тривалого періоду зниження цін, що вплине, зокрема, може серйозно нашкодити російському бюджету. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Найбільший у світі експортер нафти, Саудівська Аравія планує почати збільшувати видобуток з 1 грудня цього року. Це серйозна зміна, оскільки з листопада 2022 року країна спонукала інших членів ОПЕК+. Прикметно, що сама новина про перспективу Ер-Ріяду відмовитися від неофіційної цільової ціни спричинила падіння цін на нафту в середньому на 2%, акції нафтових компаній впали на 3,5%.

У 2022 році середня ціна на нафту Brent, яка є міжнародним еталоном, становила $99 за барель – це рекорд за попередні вісім років. Причиною стало повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що сколихнуло ринок. Однак потім ціна впала. У вересні 2024 року Brent у середньому коштувала $73 за барель.

Міжнародний валютний фонд підрахував, що Саудівській Аравії потрібно продавати нафту по $100 за барель, щоб балансувати бюджет – принц Мухаммед бін Салман фінансує кілька мегапроєктів, що є основою амбітної програми економічних реформ.

Утім, Ер-Ріяд вирішив, що не хоче поступатися часткою ринку іншим виробникам, і вважає, що має достатньо альтернативних варіантів фінансування, аби пережити період зниження цін, йдеться у статті.

Десять років тому Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, намагаючись завадити швидкому розвитку промисловості США. А нещодавно королівство прагнуло максимізувати доходи, скорочуючи виробництво. Це час від часу посилювало напруженість у відносинах зі США, які намагалися змусити Ер-Ріяд збільшити виробництво у 2022 році після початку повномасштабної російсько-української війни.

Саудівська Аравія зараз викачує 8,9 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем з 2011 року. І планує збільшувати свій місячний видобуток додатково на 83 тис. барелів на день щомісяця з грудня. Тобто до грудня 2025 року вона може підвищити видобуток на мільйон барелів на добу – до 9,9 млн, повідомляє Financial Times.

Росія отримує суттєву частку доходів у бюджет за рахунок продажу нафти й залежить від високих цін на неї, адже за допомогою нафтодоларів країна, зокрема, фінансує війну проти України.

Хоч обмеження і цінова стеля на нафту в $60, запроваджена країнами G7 («Великої сімки»), мали зменшити приплив до РФ цих нафтодоларів, Кремль все ж адаптувався до санкцій. І, наприклад, у травні 2024 року надходження до російського державного бюджету від нафти зросли майже на 50% проти минулого року. Це також повʼязано зі зростанням цін на нафту. Збільшення видобутку в Саудівській Аравії може серйозно нашкодити російському бюджету.

Нагадаємо, російські страховики відіграють дедалі більшу роль у забезпеченні поставок російської нафти до Індії, найбільшого її покупця. Так, Москва може продавати нафту за ціною понад $60 за барель, що перевищує обмеження, встановлене країнами G7, Європейським Союзом та Австралією з метою обмежити доходи Росії від нафти. Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Теги: нафта обмеження зниження цін рекорд фінансування Саудівська Аравія ринок бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції США обмежили фінансові можливості Росії та Китаю
Юань не врятував. Як санкції США зламали фінансові плани Росії та Китаю
10 вересня, 09:55
Експерт додав, що через прайс-кепи до кінця року може бути побудовано не більше 300-400 МВт нової генерації
Цінові обмеження на ринку електроенергії заважають будівництву нових електростанцій – Центр Разумкова
15 вересня, 17:56
Швейцарія може змінити підходи до виробництва шоколаду
Швейцарія робить шоколадну революцію: виробники винайшли новий вид смаколика
30 серпня, 05:00
Для Кобзар це перше особисте «золото» на Паралімпійських іграх
Наталія Кобзар здобула дев’яте «золото» на Паралімпійських іграх
3 вересня, 23:34
Через похмуру погоду у більшості регіонів рівень генерації на сонячних електростанціях сьогодні знижений
Споживання електрики зростає: «Укренерго» звернулося до українців
10 вересня, 12:25
Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну
Поставки балістичних ракет Росії: Франція, Німеччина та Британія зробили спільну заяву
10 вересня, 17:00
Зеленський зустрів Урсулу фон дер Ляєн у Києві
Єврокомісія позичить Україні 35 млрд євро: на що підуть кошти
20 вересня, 14:52
на даний момент у Німеччині проживає 3,48 млн. біженців
Абсолютний рекорд за 70 років: Німеччина шокована кількістю біженців
20 вересня, 15:40
За словами експерта, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть
Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції
Вчора, 17:09

Економіка

Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Financial Times пояснила, як це вплине на РФ
Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Financial Times пояснила, як це вплине на РФ
Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні
Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні
США вирішили вдарити митом по стратегічному товару із Китаю
США вирішили вдарити митом по стратегічному товару із Китаю
Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг
Найсильніші держави світу: опубліковано рейтинг
«Неприємна статистика»: промисловість Німеччини відчуває сильний спад
«Неприємна статистика»: промисловість Німеччини відчуває сильний спад
РФ створила в Китаї секретний проєкт із виробництва ударних безпілотників – Reuters
РФ створила в Китаї секретний проєкт із виробництва ударних безпілотників – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
52K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
44K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
26K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Сьогодні, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua