Саудівська Аравія збільшить видобуток нафти. Financial Times пояснила, як це вплине на РФ

Саудівська Аравія зараз викачує 8,9 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем з 2011 року

FT: Росія отримує суттєву частку доходів у бюджет за рахунок продажу нафти й залежить від високих цін на неї

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти і відмовитися від своєї неофіційної цільової ціни в $100 за барель сирої нафти. Це призведе до тривалого періоду зниження цін, що вплине, зокрема, може серйозно нашкодити російському бюджету. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Найбільший у світі експортер нафти, Саудівська Аравія планує почати збільшувати видобуток з 1 грудня цього року. Це серйозна зміна, оскільки з листопада 2022 року країна спонукала інших членів ОПЕК+. Прикметно, що сама новина про перспективу Ер-Ріяду відмовитися від неофіційної цільової ціни спричинила падіння цін на нафту в середньому на 2%, акції нафтових компаній впали на 3,5%.

У 2022 році середня ціна на нафту Brent, яка є міжнародним еталоном, становила $99 за барель – це рекорд за попередні вісім років. Причиною стало повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що сколихнуло ринок. Однак потім ціна впала. У вересні 2024 року Brent у середньому коштувала $73 за барель.

Міжнародний валютний фонд підрахував, що Саудівській Аравії потрібно продавати нафту по $100 за барель, щоб балансувати бюджет – принц Мухаммед бін Салман фінансує кілька мегапроєктів, що є основою амбітної програми економічних реформ.

Утім, Ер-Ріяд вирішив, що не хоче поступатися часткою ринку іншим виробникам, і вважає, що має достатньо альтернативних варіантів фінансування, аби пережити період зниження цін, йдеться у статті.

Десять років тому Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти, намагаючись завадити швидкому розвитку промисловості США. А нещодавно королівство прагнуло максимізувати доходи, скорочуючи виробництво. Це час від часу посилювало напруженість у відносинах зі США, які намагалися змусити Ер-Ріяд збільшити виробництво у 2022 році після початку повномасштабної російсько-української війни.

Саудівська Аравія зараз викачує 8,9 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем з 2011 року. І планує збільшувати свій місячний видобуток додатково на 83 тис. барелів на день щомісяця з грудня. Тобто до грудня 2025 року вона може підвищити видобуток на мільйон барелів на добу – до 9,9 млн, повідомляє Financial Times.

Росія отримує суттєву частку доходів у бюджет за рахунок продажу нафти й залежить від високих цін на неї, адже за допомогою нафтодоларів країна, зокрема, фінансує війну проти України.

Хоч обмеження і цінова стеля на нафту в $60, запроваджена країнами G7 («Великої сімки»), мали зменшити приплив до РФ цих нафтодоларів, Кремль все ж адаптувався до санкцій. І, наприклад, у травні 2024 року надходження до російського державного бюджету від нафти зросли майже на 50% проти минулого року. Це також повʼязано зі зростанням цін на нафту. Збільшення видобутку в Саудівській Аравії може серйозно нашкодити російському бюджету.

Нагадаємо, російські страховики відіграють дедалі більшу роль у забезпеченні поставок російської нафти до Індії, найбільшого її покупця. Так, Москва може продавати нафту за ціною понад $60 за барель, що перевищує обмеження, встановлене країнами G7, Європейським Союзом та Австралією з метою обмежити доходи Росії від нафти. Про це повідомляє Reuters.