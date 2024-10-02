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Україна – Бразилія: де дивитися трансляцію півфіналу чемпіонату світу з футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна – Бразилія: де дивитися трансляцію півфіналу чемпіонату світу з футзалу
Початок зустрічі з Бразилією о 18:00 за київським часом

Україна може вперше у своїй історії вийти до фіналу чемпіонату світу з футзалу

Сьогодні, 2 жовтня, збірна України з футзалу зіграє з Бразилією матч півфіналу чемпіонату світу з футзалу. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Гра Україна – Бразилія у прямому ефірі буде транслюватися на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Херсон і так далі), а також телеканалі та Youtube-каналі Суспільне Спорт.

Також Україна може оновити національний рекорд, якщо здолає Бразилію. Досі наша збірна лише одного разу доходили до 1/2 фіналу чемпіонату світу: на першому для себе турнірі у 1996 році, де посіла четверте місце.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу чемпіонату світу Україна розгромила національну команду Венесуели. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4. 

На 5-й хвилині зустрічі українців вивів уперед Данило Абакшин після прострілу Ігоря Корсуна. Проте вже наступної хвилини венесуельці відігралися завдяки голу Франсії.

На 14-й хвилині «синьо-жовті» знову повели в рахунку – Петро Шотурма відзначився після прострілу Ігоря Чернявського.

А ще через дві хвилини українці забили третій м'яч – Абакшин вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер збірної Венесуели парирував удар Ростислава Семенченка.

Утім, менш ніж за хвилину Венесуела зрівняла рахунок – спершу Віамонте реалізував вихід один на один з українським голкіпером після обрізки Абакшина, а потім Відаль забив ударом у дотик після введення м'яча з-за бокової лінії.

І все ж, на перерву Україна вирушила в ролі лідера. На 18-й хвилині Абакшин оформив хет-трик, а на останній 20-й хвилині першого тайму Назар Швед потужно вколотив м'яч під перекладину після передачі з кутового.

А вже на стартовій хвилині другого тайму Україна забила шостий м'яч у ворота Венесуели – Семенченко вразив ворота суперника після пасу Абакшина.

На 27-й хвилині матчу підопічні Олександра Косенка усьоме відзначилися у воротах південноамериканців – голкіпер збірної України Олександр Сухов виконав прохід зі своєї половини поля і точно пробив у верхній кут.

На 30-й хвилині Морілло відправив четвертий м'яч у ворота України, але через дві хвилини забив Чернявський і повернув нашій команді гандикап у чотири голи.

На 38-й хвилині українці забили удев'яте – Микола Микитюк вразив порожні ворота венесуельців, скориставшись передачею Абакшина.

Бразилія у чвертьфіналі обіграла Марокко – 3:1.

Як повідомлялося, збірна України з футзалу стартувала з перемоги в плей-оф чемпіонату світу 2024. «Синьо-жовті» переграли Нідерланди.

На шостій хвилині першого тайму рахунок відкрила збірна України. Михайло Зварич закинув м'яч у порожні ворота після гольової передачі Даниїла Абакшина. Нідерландці гостро відповіли вже під кінець 20-хвилинки – Україну від пропущеного голу врятувала стійка. 

Вже у другому таймі Нідерланди зрівняли рахунок у поєдинку. Натомість «синьо-жовтим» вистачило двох хвилин, аби вдруге вийти вперед. Незадовго після виходу на заміну ударом з гострого кута автором м'яча став Андрій Мельник – 2:1.

Фінальний рахунок Мельник встановив уже на заключній хвилині основного часу – вразив ворота під час зміни голкіпера, оформив дубль та довершив перемогу 3:1.

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

Вже 21 вересня національна збірна України з футзалу здобула другу перемогу на чемпіонаті світу, перегравши команду Афганістану з рахунком 4:1. Цей результат гарантував«синьо-жовтим» місце у плей-оф турніру.

Теги: футзал чемпіонат світу

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