Магучіх тріумфувала на етапі Континентального туру в Нідерландах

Рекордсменка світу оформила чергову перемогу в сезоні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання в стрибках у висоту в рамках етапу Континентального туру в нідерландському Хенгело. Про це повідомляє «Главком».

Для перемоги українці вистачило стрибка на 1,94 м. Цю висоту вона взяла з другої спроби. Далі Магучіх спробувала підкорити 2,00 м, але зазнала невдачі в трьох стрибках.

Українська зірка випередила кубинку Даксі Аделіну Брісон. Вона стрибнула на 1,91 м. Третьою у змаганнях фінішувала представниця Казахстану Крістіна Овчіннікова (1,88 м).

У нинішньому сезоні Магучіх перемогла в усіх п'яти стартах. Зокрема, вона виграла етап Діамантової ліги в марокканському Рабаті. Наразі найкращий результат – 2,03 м – українка продемонструвала на Меморіалі Дем'янюка.

Континентальний тур. Хенгело, Нідерланди

Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх – 1,94 м Даксі Аделіна Брісон – 1,91 м Крістіна Овчіннікова – 1,88 м

До слова, раніше Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті. Українка підкорила висоту 1,97 м. Її співвітчизниця Юлія Левченко фінішувала четвертою.

Нагадаємо, нещодавно Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені. Українська легкоатлетка стрибнула на 1,99 м. Цю висоту вона взяла в останній спробі.