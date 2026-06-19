За крок до смерті. Призерка Олімпіади пережила жахливий інцидент під час аматорського забігу

Титулованій американці стало зле під час події, на якій вона була амбасадоркою

Чемпіонка світу та призерка Олімпійських ігор, легкоатлетка Дженні Сімпсон, перебуває під пильним наглядом лікарів у критичному стані після раптової втрати свідомості під час масового забігу в місті Ралі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP News.

Драма під час аматорського забігу

Трагедія відбулася у вівторок, 16 червня, під час відкритого спортивного заходу для бігунів усіх рівнів, організованого біговою спільнотою Sir Walter Running. Сімпсон, яка офіційно завершила професійну кар'єру у 2024 році, була запрошеною зіркою події.

Під час забігу титулована легкоатлетка виконувала роль пейсмейкера, задаючи темп для однієї з аматорських груп на дистанції в одну милю (1,6 км). Раптово титулованій спортсменці стало зле, і вона замертво впала на доріжку.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та порталу LetsRun.com, ситуація була критичною. Очевидці події та медики негайно розпочали непрямий масаж серця та були змушені застосувати автоматичний зовнішній дефібрилятор, аби відновити серцевий ритм зірки. Саме це врятувало життя 39-річній спортсменці, після чого її екстрено госпіталізували каретою швидкої допомоги.

Стан спортсменки

У середу ввечері організатори заходу Sir Walter Running виступили з офіційною заявою на своїй сторінці в Instagram, підтвердивши госпіталізацію ексчемпіонки:

«Ми неймовірно вдячні людям, які зреагували миттєво, а також службі екстреної медичної допомоги та лікарям, які поставилися до ситуації з такою турботою, невідкладністю та професіоналізмом. Наразі Дженні отримує чудову медичну допомогу в лікарні. Усі наші думки зараз із нею та її родиною у цей непростий час. Ми також дякуємо кожному, хто звернувся зі словами підтримки та хвилювання. Будь ласка, продовжуйте тримати Дженні та її близьких у своїх думках та молитвах».

Деталі щодо точного діагнозу та поточного стану стабільності серцево-судинної системи атлетки наразі не розголошуються з міркувань приватності.

Нагадаємо, що британська асоціація легкої атлетики отримала вирок через смерть паралімпійця.