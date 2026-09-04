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Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариських поєдинки з Угорщиною

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариських поєдинки з Угорщиною
Підопічні Золотухіна зіграють два товариських матчі 9 та 10 вересня
фото: пресслужба АФУ. Жіноча збірна України з футзалу

Команда Олександра Холотухіна продовжує підготовку до еліт-раунду відбору Євро-2027

Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариських поєдинки з командою Угорщини. Про це повідомляє «Главком».

Матчы выдбудуть 9 та 10 вересня о 18:00 за київським часом у місті Будайорш.

Ці поєдинк стануть підготовчими до еліт-раунду відбору чемпіонату Європи, де команда Олександра Золотухіна зіграє зі збірними Польщі, Бельгії та Норвегії.

Кваліфікацію пройдуть команди, які посядуть перші місця своїх груп та два найкращих других місця. Матчі відбудуться в період з 6 по 11 жовтня.

На минулому чемпіонаті Європи жіноча збірна України завоювала срібні медалі, поступившись у фіналі іспанським футалісткам з рахунком 1:5.

Нагадємо, що у Міністерстві молоді і спорту прокоментували інформацію про те, що Україна та Польща плаують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2040-х роках.

Раніше стало відомо, що збірна України у 1/8 Чемпіонату світу з сокки зіграє з Австтралією. Поєдинок відбудеться 4 вересня о 21:50 за київським часом.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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