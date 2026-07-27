Арбітр фіналу Чемпіонату світу 2026 ухвалив несподіване кар'єрне рішення

Рефері досягнув найвищого щабля в роботі

Футбольний суддя Славко Вінчіч завершив кар'єру арбітра після фіналу Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Словенської футбольної спілки.

Балканець повісив свисток на цвях у 46 років. Арбітром ФІФА він був із 2010 року. За підсумками ЧС-2026 Вінчіча визнали найкращим рефері турніру.

Словенський суддя працював на чотирьох чемпіонатах Європи. Також він був арбітром у фіналах Ліги Європи та Ліги чемпіонів. У фіналі Мундіалю-2026 Вінчіч заслужено вилучив хавбека збірної Аргентини Енцо Фернандеса та не піддався на провокації інших футболістів «альбіселесте».

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.