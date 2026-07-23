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Головний тренер «Полісся» оцінив шанси пройти «Копенгаген» в Лізі конференцій

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Головний тренер «Полісся» оцінив шанси пройти «Копенгаген» в Лізі конференцій
Руслан Ротань: На суперник – це команда рівня Ліги чемпіонів
фото: ФК Полісся

Руслан Ротань: З «Фіорентиною» ми отримали той досвід, який дасть нам змогу грати з «Копенгагеном»

Головний тренер «Полісся» Руслан Ротань прокоментував майбутнє протистояння з «Копенгагеном» у відборі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Житомиряни зустрінуться з данською командою в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

«По-перше, ми бачили не тільки товариські поєдинки «Копенгагена». Ми бачили ігри при цьому тренері і в чемпіонаті. Дуже цілісна команда. Звісно, це команда рівня Ліги чемпіонів, групового етапу Ліги Європи, вже з досвідом гри в єврокубках і з дуже якісним складом.

Але так, як у єврокубках грає «Копенгаген» – з класною дисципліною і організацією – такою командою хочемо і ми бути. Сарапій правильно сказав – ми рік йшли до цієї мети, віддавали всі сили, посіли третє місце в чемпіонаті. Тому зараз нам не потрібно дивитися на цю команду, як: «О, це ж «Копенгаген», тому що в минулому сезоні ми таким чином дивилися і на «Фіорентину»: фіналіст Ліги конференцій – все, шансів немає.

Як немає? Ми отримали якраз з «Фіорентиною» той досвід, який дасть нам змогу з такими командами, як «Копенгаген», бути впевненим в собі, в першу чергу, і вже відштовхуватись від своєї гри.

Наголошую: це не тільки гра з м’ячем – це і гра без м’яча. Наскільки ми будемо агресивними, наскільки ми будемо компактними, наскільки ми будемо дисциплінованими. По суті, це все те, про що дбає «Копенгаген», коли грає поза своїм стадіоном. У нас є розуміння, як «Копенгаген» грає з м’ячем і без м’яча. Думаю, як вони нас вже вивчили, так і ми їх також вивчили. Футбольне поле все покаже», – розповів Ротань.

Перша зустріч «Полісся» з «Копенгагеном» відбудеться у четвер, 23 липня. Матч-відповідь пройде 29 липня.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» оголосило про підписання контракту з венесуельським опорним півзахисником «Кривбаса» Андрусвом Араухо. Угода з футболістом розрахована на три роки. У новій команді 23-річний хавбек виступатиме під 22-м номером.

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Теги: Ліга конференцій ФК «Полісся» Руслан Ротань НОВИНИ ФУТБОЛУ

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