«Якщо вони заб'ють першими – забудьте про інтригу». Легендарний німець дав прогноз на фінал мундіалю

У фіналі ЧС-2026 зустрінуться Іспанія та Аргентина

Колишній півзахисник «Реала» й збірної Німеччини Тоні Кроос назвав фаворита фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Marca.

«Якщо така команда, як Іспанія, здатна контролювати гру, вже ведучи в рахунку, ви точно не захочете грати проти неї. Якщо Іспанія заб'є першою – забудьте про інтригу. Вони можуть забити ще три, або чотири. Аргентина не знайде жодних рішень.

Аргентина не сильніша за Німеччину, але в них неймовірний менталітет і є Мессі, який вивів їх до фіналу. Я помічаю, що футбольний інтелект Мессі постійно зростає», – розповів Тоні Кроос.

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.