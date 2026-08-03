Столиця Чилі вибухнула через приїзд зірки Чемпіонату світу 2026

Натовп уболівальників місцевого гранда зустрів новачка в аеропорту

Фанати чилійського «Коло-Коло» влаштували надзвичайний прийом голкіперу збірної Кабо-Верде Возіньї на летовищі Сантьяго. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Досвідчений воротар підпише контракт із «вождями» після яскравого виступу на Чемпіонаті світу 2026. Кіпер упевненою грою у воротах забезпечив дебютанту турніру вихід у плейоф. Там острів'яни лише в овертаймі поступилися майбутньому фіналісту – збірній Аргентини (2:3).

Возінья дістанеться «Коло-Коло» безкоштовно. Його договір із португальським «Шавешем» був розрахований до 1 липня. Інтерес до вільного агента приписували колективам із Бразилії, Саудівської Аравії, США.

Виступ Возіньї на Мундіалі-2026 зробив його надзвичайно популярним. Зокрема, в Instagram на профіль ветерана підписалися 29,5 млн користувачів. Як наслідок, у столиці Чилі голкіпера зустрічали тисячі фанатів «Коло-Коло».

Las primeras palabras de Vozinha en su arribo a Chile para incorporarse a Colo-Colo



Presentado por Jetour



-----



Vozinha's first words upon arriving in Chile to join Colo-Colo



Presented by Jetour



----



As primeiras palavras da Vozinha ao chegar ao Chile para se juntar ao… pic.twitter.com/VjnkrcTQfJ — Colo-Colo (@ColoColo) — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.