Суперкомп'ютер перед матчами 1/2 фіналу визначив головного фаворита Чемпіонату світу

Імовірність перемоги Мбаппе та його партнерів на мундіалі за версією Opta – 33,55%

Перед стартом Чемпіонату світу суперкомп'ютер вважав головним фаворитом турніру збірну Іспанії

Суперкомп'ютер Opta назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу з футболу перед поєдинками 1/2 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Суперкомп'ютер вважає, що збірна Франції є головним фаворитом на перемогу на мундіалі. Імовірність перемоги Кіліана Мбаппе, Османа Дембеле та їхніх партнерів у турнірі за версією Opta – 33,55%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

Франція – 33,55% Іспанія – 23,94% Англія – 22,47% Аргентина – 20,03%

Перед стартом Чемпіонату світу суперкомп'ютер вважав головним фаворитом турніру збірну Іспанії.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок.

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання.