Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суперкомп'ютер перед матчами 1/2 фіналу визначив головного фаворита Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Суперкомп'ютер перед матчами 1/2 фіналу визначив головного фаворита Чемпіонату світу
Імовірність перемоги Мбаппе та його партнерів на мундіалі за версією Opta – 33,55%
фото: Getty Images

Перед стартом Чемпіонату світу суперкомп'ютер вважав головним фаворитом турніру збірну Іспанії

Суперкомп'ютер Opta назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу з футболу перед поєдинками 1/2 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Суперкомп'ютер вважає, що збірна Франції є головним фаворитом на перемогу на мундіалі. Імовірність перемоги Кіліана Мбаппе, Османа Дембеле та їхніх партнерів у турнірі за версією Opta – 33,55%. 

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

  1. Франція – 33,55%
  2. Іспанія – 23,94%
  3. Англія – 22,47%
  4. Аргентина – 20,03%

Перед стартом Чемпіонату світу суперкомп'ютер вважав головним фаворитом турніру збірну Іспанії. 

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання. 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026 Усман Дембеле Кіліан Мбаппе

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буалем Хухі вважався автором голу, який приніс Катару перші в історії очки на Чемпіонатах світу
ФІФА забрала в катарця історичний гол на Чемпіонату світу: він може втратити мільйони доларів
15 червня, 11:39
Японія на останніх хвилинах основного часу виборола нічию проти Нідерландів
Тренер Японії здивував незвичним способом спілкування з гравцями під час матчу Чемпіонату світу
15 червня, 21:40
Чехи поділили очки з південноафриканською збірною
Збірна Чехії втратила перемогу над ПАР на Чемпіонаті світу 2026
18 червня, 20:59
Уругвай та Кабо-Верде зіграли між собою у грі другого туру світової першості
Чемпіонат світу: результат гри Уругвай – Кабо-Верде
22 червня, 03:20
Кай Гаверц оформив дубль у першому поєдинку
Німеччина – Кот-д'Івуар. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
20 червня, 13:55
48-річний Гаттузо є уродженцем Калабрії, вихованцем «Перуджі»
Екстренер збірної Італії очолив «Лаціо»
23 червня, 16:09
Нападник збірної Швеції Віктор Йокерес допоміг своїй команді пробитися до плейоф ЧС-2026
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи F
26 червня, 04:51
Андре Онана продовжить виступи на берегах Чорного моря
«Манчестер Юнайтед» відпустив воротаря в чемпіонат Туреччини
3 липня, 17:58
Календар матчів УПЛ сезону 2026/27
Календар матчів УПЛ сезону 2026/27: українське Класичне та боротьба за чемпіонство
Вчора, 14:15

Новини

Довбик визначився з новим клубом і чекає на рішення «Роми» – джерело
Довбик визначився з новим клубом і чекає на рішення «Роми» – джерело
Суперкомп'ютер перед матчами 1/2 фіналу визначив головного фаворита Чемпіонату світу
Суперкомп'ютер перед матчами 1/2 фіналу визначив головного фаворита Чемпіонату світу
Здивував соцмережі. Голанд повернувся з Чемпіонату світу 2026 з незвичним «трофеєм»
Здивував соцмережі. Голанд повернувся з Чемпіонату світу 2026 з незвичним «трофеєм»
Президент Бразилії розкритикував футболістів, які не повернулися до країни з Чемпіонату світу
Президент Бразилії розкритикував футболістів, які не повернулися до країни з Чемпіонату світу
Українські важкоатлети здобули три нагороди на Чемпіонаті світу U17
Українські важкоатлети здобули три нагороди на Чемпіонаті світу U17
Ексфутболіст «Шахтаря», який втік в Росію, зламав ногу у першій грі за новий клуб
Ексфутболіст «Шахтаря», який втік в Росію, зламав ногу у першій грі за новий клуб

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
142K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
48K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua