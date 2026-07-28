Донька Суркіса заступилася за захисника «Динамо» Біловара і відповила хейтерам

Яна Суркіс: Ваша злість і всі ваші «побажання» будуть повертатися до вас же

Донька президента київського «Динамо» Яна Суркіс відреагувала на хейт на адресу захисника «біло-синіх» Крістіана Біловара, якого критикують за помилки в останніх матчах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Донька Ігоря Суркіса Яна опублікувала емоційну заяву у сторіс в Instagram, в якому звернулася до критиків її чоловіка, захисника «Динамо» Крістіана Біловара.

«Я довго мовчала, не тому, що мені нічого сказати, а тому, що я вважаю, що на цю ситуацію неможливо вплинути. Мовчати набридло. Я вважаю, що те, через що проходить мій чоловік протягом двох-трьох років, – це справжній булінг в інтернеті.

Я не буду вас ображати у відповідь, але ваша злість і всі ваші «побажання» будуть повертатися до вас же! Щиро хочеться побажати вам щастя в житті, адже тільки щиро нещасні люди можуть виливати стільки злості на людину!

Що мене спонукало на цей допис? Те, що мій син виросте і запитає в мене: «Мамо, а чому татові в інтернеті бажають зла і навіть смерті?». Я завжди захищала і продовжуватиму захищати свою сім'ю!», – написала Яна Суркіс.

Біловар та Суркіс познайомилися ще у 2015 році. У липні 2023-го пара одружилася. Вже у грудні 2024 року у подружжя народився первісток – син Олександр.

Крістіан є вихованцем «Динамо», за першу команду якого провів 65 поєдинків у всіх турнірах. Контракт Біловара з київським клубом чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 25-річного захисника у 1,5 млн євро.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло ПАОКу (2:3) у першому поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Греції.