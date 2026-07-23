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Пономаренко ухвалив рішення: стало відомо, чи продовжив він контракт з «Динамо»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Пономаренко ухвалив рішення: стало відомо, чи продовжив він контракт з «Динамо»
Матвій Пономаренко продовжив контракт з Динамо
фото: ФК Динамо

Талановитий нападник дебютував у першій команді в листопаді 2023 року

Київське «Динамо» оголосило про продовження співпраці з нападником збірної України з футболу Матвієм Пономаренком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Динамо»

19-річний форвард підписав із «біло-синіми» нову довгострокову угоду. Контракт футболіста з київським клубом розрахований на п'ять років.

«Вітаємо Матвія! Бажаємо невпинно рухатися вперед, тішити вболівальників результативними діями, здобувати перемоги і вигравати нові трофеї разом із «біло-синіми», – йдеться у заяві клубу.

Український нападник є вихованцем «Динамо» і перебуває у структурі клубу з 2013 року. На юніорському рівні Матвій став найкращим бомбардиром в історії національного чемпіонату U-19.

За головну команду «Динамо» Пономаренко дебютував 3 листопада 2023 року в матчі 13-го туру УПЛ проти «Шахтаря». А сезон 2025/26 став для форварда проривним: він став найкращим бомбардиром УПЛ, а також отримав дебютний виклик до лав національної збірної України. Зокрема у матчі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції Пономаренко відзначився дебютним голом.

Загалом Пономаренко відіграв за основну команду «Динамо» 38 матчів в усіх турнірах. За цей час 20-річний футболіст забив 18 голів та віддав один асист. Два матчі Матвій вже провів у сезоні 2026/27 – зіграв дві повні гри проти румунської «Університаті Клуж» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

У другому раунді кваліфікації «Динамо» зіграє проти грецького ПАОКа. Перший матч між командами буде номінально домашнім для киян та відбудеться 23 липня, а гра-відповідь – за тиждень, 30 липня.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна повідомлялося, що до Пономаренка проявляють інтерес турецький «Галатасарай», португальський «Порту», французький «Страсбур», італійський «Мілан» та багато інших клубів.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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